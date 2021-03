Condividi su







Stasera in tv 22 marzo 2021. In prima tv su Rai 1 un nuovo episodio di Màkari. Su Rai 3 va in onda PresaDiretta, mentre su Canale 5 l’appuntamento con L’Isola dei Famosi 2021.

La programmazione, nel dettaglio, di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 22 marzo 2021 – Programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda Màkari. Un nuovo episodio della fiction diretta da Michele Soavi stasera in tv 22 marzo 2021. La serie televisiva di genere investigativo è ambientata in Sicilia, e si basa sul lavoro letterario di Gaetano Savatteri.

L’episodio di questa sera si intitola È solo un gioco. Il protagonista Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, affronta un lutto famigliare. Suo cugino Franco Rizzo è venuto a mancare a causa di un incidente stradale. Tuttavia, presto Saverio comprende che la morte di Franco non è stata causale: si tratta di omicidio. Per questo motivo inizia ad indagare insieme al fidato Piccionello.

Rai 2 trasmette alle 21.20 Uno, nessuno, cento Nino. Scritto e diretto da Luca Manfredi, il film – documentario racconta la vita di Nino Manfredi tramite aneddoti raccontati dalla moglie, dai figli, dai nipoti e da Nino stesso. La pellicola ricostruisce poi la carriera dell’attore italiano con le testimonianze di amici, registi e colleghi, come Elio Germano, Edoardo Leo, Massimo Ghini, Johnny Dorelli e altri.

Su Rai 3 alle 21.20 va in onda PresaDiretta. Il programma condotto da Riccardo Iacona questa sera propone un’inchiesta dedicata all’industria militare. La trasmissione indaga sul mercato, legale e non, in cui è coinvolta anche l’Italia.

Rai 4 trasmette alle 21.20 Underworld: Il risveglio. Il film del 2012 è il quarto capitolo della saga incentrata sulla guerra tra licantropi e vampiri. Kate Beckinsale interpreta Selene, una ragazza vampiro. Catturata dalle milizie umane, intenzionate a sterminare vampiri e licantropi, Selene apprende che la sua razza è in vero pericolo.

Rai 5 propone alle 21.15 Sciarada – Il circolo delle parole. Stasera 22 marzo, il programma che si occupa di letteratura dedica la puntata al poeta della Divina Commedia. In occasione delle celebrazioni per i settecento anni dalla morte di Dante, le terzine dantesche sono interpretate da studiosi, artisti, musicisti e scienziati.

Programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.20 va in onda Quarta Repubblica. Nicola Porro conduce il talk dedicato all’attualità politica ed economica, sia italiana che internazionale. La puntata ha come tema centrale il piano di somministrazione vaccinale e i sostegni economici del Governo per far fronte alle chiusure delle attività.

Stasera in tv 22 marzo il “faccia a faccia” tra Nicola Porro e Gaddo della Gherardesca, discendente del Conte Ugolino – personaggio della Divina Commedia di Dante Alighieri. Nel corso della trasmissione sono inoltre previsti gli interventi di Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto farmacologico “Mario Negri”, Guido Rasi, ex direttore dell’Ema, Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ed Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia.

Su Canale 5 alle 21.20 L’Isola dei Famosi 2021. Stasera in tv 22 marzo un nuovo appuntamento con il reality show, condotto da Ilary Blasi. Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, è invece l’inviato ufficiale. Figurano nel ruolo di opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Italia 1 propone alle 21.20 Red 2. Il film del 2013 ha nuovamente Bruce Willis come protagonista nel ruolo di Frank Moses. Frank, ex agente della CIA, è sulle tracce di una pericolosa arma nucleare, il Nightshade. Per riuscire nel proprio intento, riunisce una squadra di agenti speciali. Nel cast anche Helen Mirren, Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones.

La7, Nove, Real Time

In onda su La 7 alle 21.15 Donnie Brasco. Il film cult del 1997 diretto da Mike Newell ha come interpreti Johnny Depp e Al Pacino. Ambientata nella New York di fine anni ’70, la pellicola ha come protagonista l’agente dell’FBI Joe Pistone, interpretato da Johnny Depp, il quale si infiltra negli ambienti della mafia newyorkese sotto la falsa identità di Donnie Brasco.

Nove propone alle 21.25 The Rock. Diretto da Micheal Bay, il film del 1996 ha come protagonista il generale Francis Xavier Hummel, interpretato da Ed Harris. Da molti anni Francis, eroe militare pluridecorato, chiede allo Stato di onorare i caduti in azioni militari. Tuttavia, la continua noncuranza da parte del Governo provocherà in lui una violenta rabbia.

Real Time trasmette alle 21.20 Vite al limite. In questo episodio del reality show la narrazione segue il percorso di dimagrimento di Thederick, il quale, a causa della dipendenza da cibo, si trova in una condizione estrema di obesità.

Stasera in tv 22 marzo 2021 – Tutti i film in onda

Rai Movie propone alle 21.10 The Salvation. Kristian Levring dirige la pellicola del 2014, omaggiando i classici western americani. Il film ha luogo nel 1870: in seguito alla guerra in Danimarca, Jon (interpretato da Mads Mikkelsen) si trasferisce in America per avere un futuro migliore. Nel tentativo di raggiungerlo, sua moglie e suo figlio vengono uccisi da alcuni criminali locali. Nella ricerca della vendetta, Jon scatena l’ira di un capobanda locale.

La 5 trasmette alle 21.10 Rosamunde Pilcher: Vento sul lago. Il film ha come protagonista Jenny, biologa marina che abita in Cornovaglia. Quando nel paese fa ritorno John, suo primo amore, tra i due sembra rinascere l’intesa. Tuttavia, Jenny non è a conoscenza che il giovane è stato assunto per costruire un complesso turistico che distruggerà l’oasi naturale sulla costa.

Su Iris alle 21.00 va in onda Effie Gray. Il film del 2014 è ambientato in epoca vittoriana. Dakota Fanning interpreta l’adolescente Effie, spinta dai genitori a sposare lo scrittore John Ruskin, dalla personalità complessa. Presto il rapporto si incrinerà a causa della scelta dell’uomo di non consumare il matrimonio.

Stasera in tv 22 marzo – I film di Sky

Su Sky Cinema Uno va in onda alle 21.15 Honest Thief. Il film del 2020 di genere action ha come protagonista Liam Neeson. L’attore interpreta Tom Carter, abile ladro autore di molteplici rapine. Quando Tom si innamora di Annie (interpretata da Kate Walsh), per vivere la relazione alla luce del sole, sceglie di costituirsi stringendo un patto con l’FBI. Tuttavia, incappa in due federali corrotti.

Sky Cinema Family trasmette alle 21.00 Operation Arctic. Ambientato nel Polo Nord, il film del 2014 ha come protagoniste Julia e le sorelle gemelle Sindre e Ida. Le ragazze scappano dal proprio collegio alla ricerca del padre, salendo a bordo di un elicottero militare. Si ritroveranno così su un’isola remota.

