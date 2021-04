Isola dei Famosi 2021 diretta 1 aprile: l’ingresso di due nuove naufraghe, chiude Parasite Island

Condividi su







Lunedì 29 marzo, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, è andata in onda la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2021, condotta da Ilary Blasi. La conduttrice è affiancata in studio dagli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi.

Nell’ appuntamento precedente Brando Giorgi è stato eliminato dal gioco ma anziché abbandonare il reality è stato trasferito a Parasite Island. Nel corso della puntata si è inoltre aggiunto un nuovo naufrago. Si tratta di Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne.

Secondo alcune indiscrezioni nella quinta puntata dovrebbe ritirarsi Paul Gauscoigne che non può trattenersi sull’Isola a causa di un infortunio. Ed i telespettatori scoprono la sorte di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzi.

Il televoto invece è attualmente aperto tra Awed, Gilles Rocca e Vera Gemma.

Isola dei Famosi 2021, la diretta del 29 marzo

Ilary Blasi, dopo il riassunto di quanto accaduto la scorsa settimana, si collega con Massimiliano Rosolino ed i naufraghi. L’ inviato racconta che Paul Gauscoigne è obbligato ad indossare un tutore alla spalla ma le sue condizioni sono migliorate.

La conduttrice si sofferma poi sui tre naufraghi che sono al momento al televoto. Prima di svelare il verdetto Awed, Gilles Rocca e Vera Gemma devono affrontare una prova in apnea. Chi resiste di più avrà la possibilità di fare shopping al mercatino dell’Isola.

Se il vincitore sarà eliminato al televoto il cibo verrà consumato solo dagli altri concorrenti. Se invece rimane potrà potrà partecipare al banchetto. La prima ad abbandonare il gioco è Vera Gemma. Per pochi secondi di differenza vince Gilles Rocca che sceglie della farina.

Terminata la prova la Blasi si collega anche con Parasite Island dove a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzi si è aggiunto giovedì scorso Brando Giorgi.

Isola dei Famosi 2021, le tensioni tra i nominati

Negli ultimi giorni ci sono state molte tensioni tra Gilles Rocca e gli altri due nominati. Awed e Vera Gemma si sono coalizzati e si sono isolati dal resto del gruppo in quanto gli altri concorrenti sarebbero influenzati da Gilles che aspira a mantenere il titolo di leader.

Gilles Rocca ha cercato di trovare un punto di incontro con Awed ma il confronto si è trasformato in un acceso diverbio, dove Rocca ha utilizzato anche termini forti. C’è stato anche lo scontro tra Vera Gemma e Valentina Persia sempre per colpa del vincitore di Ballando con le stelle. La figlia di Giuliano Gemma ha accusato i concorrenti di non ribellarsi alla supremazia di Rocca ma la Persia ha preso le difese dei compagni.

Isola dei Famosi 2021 diretta 29 marzo, la prova ricompensa

La conduttrice convoca i naufraghi sulla spiaggia per affrontare la prova ricompensa a squadre. Miryea e Drusilla hanno il compito di decidere quali sono i componenti del proprio team

Miryea sceglie Francesca Lodo, Elisa Isoardi, Daniela Martani, Valentina Persia, Awed.

sceglie Francesca Lodo, Elisa Isoardi, Daniela Martani, Valentina Persia, Awed. Drusilla invece opta per Gilles Rocca, Angela Melillo, Andrea Cerioli, Beppe Braida, Vera Gemma.

Dal gioco è escluso Roberto Ciufoli per un infortunio. Il concorrente sceglie però di tifare la squadra di Drusilla. Qualora il suo dovesse vincere anche Ciufoli potrà consumare il premio, ovvero il pollo con le patate.

Per la sfida i concorrenti devono seguire un percorso ad ostacoli. Devono affrontare lo scivolo fino ad arrivare ad una vasca di fango, passare sotto una rete, spingere una cassa di legno per far cadere una tavola. E costruire infine un totem. La prova è vinta dalla squadra di Drusilla. I vincitori però hanno solo 90 secondi per consumare più cibo possibile.

Il punto Z di Tommaso Zorzi, Paul Gascoigne

E’ il turno della rubrica di Tommaso Zorzi intitolata Il punto Z nella quale attribuisce ad alcuni concorrenti un aggettivo con quella iniziale.

Z come zitella per Drusilla in quanto discuterebbe solo di fantasmi, ossa e reliquie spaventando dei pretendenti.

in quanto discuterebbe solo di fantasmi, ossa e reliquie spaventando dei pretendenti. invece Z come zitto zitto per Roberto Ciufoli che a volte si isola per incentrarsi su stesso.

che a volte si isola per incentrarsi su stesso. Z come Zar per Brando Giorgi che è diventato il leader di Parasite Island.

che è diventato il leader di Parasite Island. infine Z come zigomi per Gilles Rocca che se mangerà sempre di meno di lui resteranno, appunto, solo le gote.

La conduttrice si collega anche Paul Gascoigne che ha momentaneamente lasciato l’Isola dopo l’infortunio. Nonostante il tutore che indossa alla spalla appare sereno e vorrebbe tornare in gioco.

Isola dei Famosi 2021, il verdetto del televoto, Vera Gemma eliminata

E’ il momento di svelare il verdetto del televoto attualmente aperto tra Vera Gemma, Awed e Gilles Rocca. Si salvano Awed e Gilles Rocca mentre Vera Gemma è stata eliminata. La conduttrice comunica alla naufraga di dare il “bacio di Giuda” ad concorrente che vuole nominare. La Gemma salva a sorpresa Valentina Persia e sceglie Francesca Lodo.

Vera Gemma però, come è accaduto per Brando Giorgi, si trasferisce a Parasite Island. Non ha alcuna intenzione di ritirarsi perché vuole rimanere in gioco fino alla fine.

Isola dei Famosi 2021 diretta 29 marzo, la prova leader

Al rientro dalla pubblicità la conduttrice annuncia che i naufraghi devono affrontare una prova per nominare il leader della settimana. Essa è divisa in due parti. Nella prima i concorrenti sono tutti contro tutti. I due migliori si affrontano poi in un duello per conquistare il titolo.

Il primo compito dei naufraghi è di sorreggere su una sola mano e con il braccio ben disteso un sacco che pesa il 5% del proprio peso (in modo che la prova sia equa). I primi ad arrendersi sono Beppe Braida, Daniela Martani e Andrea Cerioli. Vincono Angela Melillo e Awed. Loro due affrontano una delle sfide storiche de L’Isola dei famosi, la prova del fuoco.

Con 1 minuto e 40, e 3 secondi di differenza rispetto al suo avversario, vince Angela Melillo.

Isola dei Famosi 2021, le nomination

L’ultima parte della puntata è dedicata alle nomination. Mentre Angela Melillo è immune, Francesca Lodo ha già ottenuto un voto da parte di Vera Gemma. In questo appuntamento le valutazioni sono segrete.

Ecco i naufraghi chi hanno nominato:

Gilles Rocca – > Awed

Daniela Martani- > Awed

Roberto Ciufoli – > Awed

Francesca Lodo – > Awed

Awed – > Francesca Lodo

Miryea Stabile – > Awed

Andrea Cerioli – > Miryea

Valentina Persia – > Awed

Drusilla – > Miryea

Elisa Isoardi – > Miryea

Beppe Braida –> Awed

Awed ha ricevuto più voti ed è il primo concorrente ad andare in nomination. L’altro è invece scelto dall’immune Angela Melillo che opta per Miryea.

