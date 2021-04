Isola dei famosi 2021: il cast originario stravolto da ritiri e nuovi ingressi

Condividi su







In diretta dalle 21.25 su Canale 5, lunedì 26 aprile, è andata in onda la dodicesima puntata de l’Isola dei famosi 2021.

Ilary Blasi ha deciso di dividere i naufraghi in due gruppi, da un lato Gli Arrivisti (i nuovi arrivati) dall’altro i Primitivi (i vecchi concorrenti). Era previsto l’ingresso di Ignazio Moser ma il futuro naufrago è rimasto bloccato in Messico. La conduttrice svela il risultato del televoto tra Fariba Tehrani e Vera Gemma. In studio a sostenerle Giulia Salemi, madre di Fariba ed Asia Argento, amica di Vera.

Isola dei Famosi 2021, la diretta del 26 aprile

Nella diretta del 26 aprile Ilary Blasi si occupa degli Arrivisti, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera e Matteo Diamante. Da quando sono arrivati si sono scontrati finora con Roberto Ciufoli, Gilles Rocca e Andrea Cerioli. Altri naufraghi invece sono fin troppo ospitali nei loro confronti.

La conduttrice si collega con Playa Palapa per comunicare ai naufraghi che vengono divisi in due gruppi. Oltre agli Arrivisti ci sarà il gruppo dei Primitivi, formato dai vecchi concorrenti. Dato che gli ultimi arrivati sono minoranza la leader Francesca Lodo deve scegliere quattro suoi compagni che si uniranno agli Arrivisti. In tal modo verranno formati 2 gruppi da 8 componenti.

Francesca Lodo caccia via dal suo gruppo Isolde Kostner, Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli e Awed.

Isola dei Famosi 2021, la Prova Ricompensa

Massimiliano Rosolino spiega che i naufraghi devono ora affrontare la Prova Ricompensa. Ogni squadra deve scegliere 3 componenti che affronteranno la sfida. Si tratta di spingere delle carriole in un percorso ad ostacoli durante il quale devono recuperare 3 bandierine. Le squadre sono le seguenti:

Arrivisti: Matteo, Roberto e Isolde

Primitivi: Gilles, Ubaldo e Angela.

Gli uomini, bendati, devono spingere l’attrezzatura mentre le donne fanno da guida. Vincono gli Arrivisti che sono riusciti per primi a raggiungere il traguardo posizionando anche correttamente le bandierine. Come premio niente cibo ma una doccia con acqua dolce shampoo e bagnoschiuma. Tutta la squadra, suddivisa in quattro coppie, ha due minuti di tempo per lavarsi.

Successivamente la conduttrice si collega con Beatrice Marchetti, che è ancora sola su Playa Imboscada. Anche a lei è concesso di fare la doccia. Nonostante la solitudine è entusiasta della sua esperienza sull’Isola e per il momento non vorrebbe accanto altri naufraghi.

Isola dei Famosi, prova in apnea, verdetto televoto

La conduttrice si occupa successivamente di Vera Gemma e Fariba Tehrani che sono a rischio eliminazione. In studio ci sono Giulia Salemi, madre di Fariba, ed Asia Argento amica di Vera. Sono venute a sostenere le concorrenti. Vera è felice di trovare Asia perché la considera come una sorella. Stessa emozione per Fariba al punto che scoppia in lacrime. Dopodiché la conduttrice racconta gli Arrivisti si sono schierati duramente contro Manuela Ferrera perché non contribuisce in alcuna attività.

Massimiliano Rosolino convoca sulla spiaggia alcuni naufraghi per affrontare la prova del bacio in apnea. Il premio è una cospicua porzione di pasta all’amatriciana. Le coppie sono Awed e Manuela, Matteo e Vera, Gilles e Francesca. Gilles Rocca però si rifiuta di affrontare la prova perché non vuole essere irrispettoso nei confronti della fidanzata. A causa della sua scelta però a Francesca Lodo viene negata la possibilità di mangiare perché il reality non le ha concesso un sostituto.

Vincono la prova Vera e Matteo con circa 40 secondi sott’acqua. La coppia avversaria invece si è fermata a 26 secondi. Vera e Matteo hanno 100 secondi per mangiare, ma devono farlo da bendati e devono imboccarsi a vicenda.

Dopo la sfida Ilary Blasi si occupa del verdetto del televoto. Il pubblico ha deciso di eliminare Vera Gemma che rientrerà in Italia. Fariba invece è salva. Prima di andare via Vera Gemma dà il Bacio di Giuda ad Awed.

Isola dei Famosi 2021, la prova leader del 26 aprile

In questa puntata verranno eletti due leader, uno per gli Arrivisti ed uno per i Primitivi. Partecipano alla prova leader i naufraghi che sono stati scelti dai social. Sono quattro per ogni squadra:

Primitivi: Ubaldo, Miryea, Andrea e Valentina

Arrivisti: Awed, Fariba, Matteo e Isolde

Fariba ringrazia il pubblico ma rinuncia alla prova per un malessere fisico. Prende il suo posto Roberto Ciufoli.

I concorrenti hanno a disposizione due aste di legno che devono utilizzare per formare una scala. Una volta arrivati in cima devono recuperare l’amuleto, tuffarsi e raggiungere il traguardo. Trionfano Andrea Cerioli e Matteo Diamante. Entrambi sono immuni ma dovranno scegliere un concorrente da mandare direttamente al televoto.

Isola dei Famosi 2021, le nomination del 26 aprile

E’ arrivato il turno delle nomination, segrete per gli Arrivisti, palesi per i Primitivi. Sono immuni Andrea Cerioli e Matteo Diamante in quanto nuovi leader. In questa puntata sono quattro i concorrenti ad andare al televoto. Un Arrivista, un Primitivo e gli altri due scelti dai leader. Ogni isolano può scegliere un membro solo appartenente proprio gruppo. Ecco i naufraghi chi hanno nominato:

Rosaria Cannavò– > Awed

Awed–> Roberto

Per Awed c’è un videomessaggio da parte di sua madre.

Manuela Ferrera– > Roberto

Isolde Kostner– > Manuela

Fariba Tehrani– > Roberto

Emanuela Tittocchi– > Awed

Roberto Ciufoli – > Manuela

Valentina Persia– > Miryea

Miryea Stabile– > Gilles

Gilles Rocca– > Miryea

Angela Melillo– > Miryea

Ubaldo Lanzo– > Miryea

Francesca Lodo– > Miryea

Matteo Diamante– > Manuela Ferrera

Andrea Cerioli–> Ubaldo

Vanno al televoto Manuela Ferrera, Roberto Ciufoli, scelto da Matteo Diamante perché in ex aequo con Awed. A loro si uniscono Miryea e Ubaldo.

Come è cambiata l’Isola dei Famosi

Nel corso delle settimane del cast originario dell’Isola sono rimasti pochi componenti. I superstiti sono Gilles Rocca, Valentina Persia, Angela Melillo, Awed, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli. Vera Gemma invece va ad aggiungersi ai naufraghi che sono stati eliminati. Si tratta di Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani e Drusilla Gucci.

Molti altri concorrenti invece hanno abbandonato il gioco per problemi fisici o familiari. Si sono infatti ritirati Beppe Braida, Brando Giorgi, Elisa Isoardi e in ultimo Paul Gascoigne.

Condividi su