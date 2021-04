Stasera in tv giovedì 29 aprile 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 28 aprile 2021. Su Rai 1 va in onda Ulisse: Il piacere della scoperta. Su Rai 3 Chi l’ha visto? mentre Canale 5 trasmette la fiction Buongiorno, mamma!

Stasera in tv 28 aprile 2021 – Programmi Rai

Su Rai 1 va in onda alle 21.25 Ulisse: Il piacere della scoperta. Questa sera il programma di approfondimento culturale condotto da Alberto Angela racconta le vicende che coinvolsero il re Enrico VIII e le sue mogli, ripercorrendo le tappe della separazione dell’Inghilterra dalla Chiesa di Roma.

La puntata è inoltre un omaggio a Gigi Proietti, poiché molte scene sono state girate nel Globe Theatre di Roma, il suo teatro. Carlotta Proietti, figlia dell’attore, appare in un cameo nel ruolo della regina Caterina d’Aragona.

Rai 2 trasmette alle 21.20 La risposta è nelle stelle. Stasera in tv 28 aprile il film del 2015 di genere romantico, diretto da George Tillman Jr. Scott Eastwood interpreta Luke, ex campione di rodeo, mentre Britt Robertson interpreta la sua ragazza, Sophia. La giovane coppia fa la conoscenza di un uomo molto più anziano, Ira, il quale racconterà loro della storia d’amore con sua moglie, recentemente scomparsa.

Su Rai 3 alle 21.20 va in onda Chi l’ha visto? Federica Sciarelli conduce l’appuntamento con la trasmissione che si occupa di persone scomparse. La puntata di questa sera affronta il caso Denise Pipitone, svelando gli ultimi aggiornamenti sulla questione e nuovi documenti inediti. Il programma dedica inoltre spazio alla sentenza per Martina Rossi, la studentessa genovese morta in un hotel a Palma di Maiorca.

Programmi Mediaset

Canale 5 trasmette alle 21.20 Buongiorno, mamma! La serie tv è diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli. La famiglia Borghi è alle prese con le vicende e le difficoltà quotidiane. Il vicequestore si occupa del caso di Agata, la misteriosa ragazza legata al passato di Anna e Guido, scopre delle importanti novità sulla questione. Agata è la figlia della migliore amica di Anna, all’epoca diciassettenne.

Su Rete 4 alle 20.30 torna l’appuntamento con Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. Subito dopo, alle 21.20, Zona Bianca. Il nuovo programma di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi prevede la partecipazione di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, per discutere la riapertura delle attività decisa dal Governo. Inoltre, la trasmissione prevede un’intervista esclusiva ad Alessandro Di Battista, dopo alcuni mesi di silenzio.

Italia 1 propone alle 21.20 Scontro tra titani. Il film del 2010 è diretto da Louis Leterrier ed interpretato da Sam Worthingt, Liam Neeson e Ralph Fiennes. Perseo, eroe mitologico figlio di Poseidone, è alla guida di un esercito di guerrieri dai poteri divini per impedire ad Ade di sostituire Zeus a capo dell’Olimpo.

La7, Nove, Real Time

Su La7 alle 21.15 va in onda lo speciale Mafia la ricerca della verità, con Enrico Mentana e il ritorno di Michele Santoro. Si tratta di una puntata a cui prende parte anche Andrea Purgatori in cui si parla della situazione della lotta alla Mafia in Italia.

Su NOVE alle 21.25 va in onda Accordi e Disaccordi. Il talk show di attualità è condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Il programma prevede la partecipazione di Lucia Azzolina, deputata Cinque Stelle ed ex ministro dell’Istruzione, e del professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia dell’Università di Padova. Ospiti e conduttori discutono sulla riapertura delle attività e l’eventuale influenza sull’andamento dei contagi.

Real Time alle 21.25 trasmette Matrimonio a prima vista Italia. Questa puntata speciale del reality show prodotto da Discovery Italia rivela la vita delle coppie protagoniste al di fuori della trasmissione, ritornando sulla decisione presa di continuare il matrimonio, o scegliere di separarsi.

Stasera in tv 28 aprile 2021 – I film in onda

Su Rai Movie alle 21.10 va in onda Modalità aereo, commedia del 2019 di Fausto Brizzi. Paolo Ruffini interpreta Diego, un imprenditore privo di scrupoli, ricco e famoso. In partenza per l’Australia, Diego smarrisce il proprio smartphone che viene trovato da Ivano (Pasquale Petrolo, ovvero Lillo), inserviente dell’aeroporto. Tuttavia, anziché restituirlo, Ivano decide di tenere il telefono e approfittare della fama digitale del proprietario. Sono presenti nel cast anche Caterina Guzzanti, Dino Abbrescia e Violante Placido.

La 5 trasmette alle 21.10 Cinderella Story. Hilary Duff interpreta Sam Montgomery, protagonista del film diretto da Mark Rosman. Nel momento in cui il padre di Sam, da tempo vedovo, si risposa, la bambina si trova costretta a vivere in una nuova famiglia. Purtroppo, suo papà muore a causa di un incidente, lasciandola assieme alla perfida matrigna e due sorellastre che si divertono nel tormentarla.

Iris alle 21.00 propone Il filo nascosto. La pellicola del 2017, diretta da Paul Thomas Anderson, è interpretata da Daniel Day Lewis. Nella Londra degli anni ’50, Reynolds Woodcock è il celebre stilista della famiglia reale, di star del cinema e signore dell’alta società. Diverse donne entrano ed escono dalla sua vita senza lasciare segno, finché Woodcock non incontra per caso Alma (Vicky Krieps), una cameriera che diventerà la sua musa.

I film di Sky

Sky Cinema Uno trasmette alle 21.15 Nel bagno delle donne. Il film del 2020 è diretto da Marco Castaldi ed interpretato da Luca Vecchi. Giacomo ha recentemente perso il lavoro, senza il coraggio di confessarlo. A causa di una discussione con sua moglie, si rifugia in un cinema. Più precisamente, finisce bloccato nel bagno delle donne, dove decide di rimanere. Il suo isolamento verrà presto scambiato per una protesta generazionale contro il precariato.

Sky Cinema Family propone alle 21.00 Papà è un fantasma. Bill Cosby interpreta Elliot, un uomo vedovo e padre di tre figli, che resta coinvolto in un terribile incidente ed entra in coma. Il suo spirito abbandona il corpo trasformandosi in un fantasma, sorvegliando la sua famiglia dall’alto e materializzandosi unicamente durante la notte.

