Temptation Island 2021 diretta 5 luglio: Valentina convocata nel pinnettu

Mercoledì 30 giugno, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2021, con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Le sei coppie protagoniste della nona edizione del reality sono Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico.

Nella prima puntata i fidanzati e le fidanzate, una volta arrivati all’Is Molus Relais, conoscono i single con cui trascorreranno i celebri 21 giorni.

Temptation Island 2021, la diretta 30 giugno

Nella diretta del 30 giugno Filippo Bisciglia presenta, una per volta, le sei coppie che hanno scelto di partecipare al reality.

La prima coppia è quella formata da Valentina, 40 anni, e Tommaso 21 anni. Sono fidanzati da quasi due anni e vivono a casa di lui e di sua madre. Lei vuole mettere alla prova Tommaso perché lo accusa di essere troppo geloso nei suoi confronti.

Manuela, 31 anni, e Stefano, 30 anni, sono fidanzati da 4 anni e mezzo. Dopo un periodo di convivenza lei ha scelto di vivere da sola in seguito alla scoperta di alcuni tradimenti. Temptation Island rappresenta l’ultima chance per Stefano.

Claudia, 26 anni, e Ste, 30 anni. Stanno insieme da 4 anni e mezzo e dovevano sposarsi lo scorso anno. Sono stati però obbligati a rinviare il matrimonio a casa del Covid. Prima di compiere questo passo importante, riprogrammato ad agosto 2021, lei vuole comprendere se Ste sia davvero innamorata di lei.

La quarta coppia è composta da Floriana e Federico. Convivono da 1 anno ma sono fidanzati da due. Lei è sicura dei suoi sentimenti e sogna di avere con lui una famiglia. Ma ha paura che Federico non provi le stesse emozioni.

Alessandro e Jessica sono fidanzati da 7 anni ma vivono insieme da due anni. Jessica vuole comprendere se il loro amore è giunto al capolinea perché da quando convivono è subentrata la monotonia.

L’ultima coppia è formata da Natascia e Alessio. Entrambi sono consapevoli dei propri problemi di coppia. Hanno scelto di partecipare a Temptation Island per vedere se possono riuscire a recuperare il rapporto.

Temptation Island 2021, l’arrivo in Sardegna

Dopo la rapida presentazione dei partecipanti, vengono mostrate le immagini delle coppie che sono in viaggio in barca per raggiungere le spiagge della Sardegna. Tutte mostrano già le prime tensioni in vista della separazione.

Filippo Bisciglia ricorda che le coppie non sono sposate e non hanno figli in comune. Aggiunge che il programma è stata svolto rispettando le normative anti Covid.

I fidanzati e le fidanzate, dopo il rinfresco, scelgono i ragazzi e le ragazze single con i quali vivranno nei rispettivi villaggi.

Il conduttore concede poi alla coppie qualche minuto per scambiarsi le ultime effusioni prima di separarsi.

Temptation Island 2021 diretta 30 giugno, i fidanzati nel pinnettu

Una volta raggiunti i villaggi, Tommaso viene esortato a raggiungere il pinnettu assieme agli altri ragazzi. Viene mostrato un filmato in cui Valentina dedica molto tempo alla scelta del costume. Il giovane critica il fatto che la compagna ne abbia scelto uno troppo scollato e mostra già preoccupazione. Il giorno dopo racconta alle ragazze di essere molto geloso perché ha il terrore di perderla.

Ciò che scatena la sua rabbia è osservare Valentina mentre si relaziona con i single. Ma la fidanzata in realtà si limita solo a chiacchierare con i ragazzi per socializzare.

Ste invece visiona una clip nella quale Claudia spiega alla redazione che non è più sicura dei propri sentimenti in quanto spiegare di non avere più la stessa complicità. Spesso, inoltre, le sembra di vivere con un estraneo perché non riceve le attenzioni che desidera. Dopo aver ascoltato le sue parole, Ste preferisce rimanere da solo per sfogare il proprio nervosismo.

Le ragazze nel pinnettu, il primo falò maschile

E’ il turno delle fidanzate raggiungere il pinnettu. Floriana è costretta ad ascoltare le confessioni di Federico nel quale ammette che non sa se è ancora innamorato di lei. Aggiunge però di non vederla come madre dei suoi figli.

I fidanzati raggiungono la spiaggia per il primo falò maschile. Si inizia con Tommaso che ancora una volta visiona Valentina stringere amicizia con i single, attirando la loro attenzione. In un altro filmato la fidanzata confessa di essere stufa della gelosia di Tommaso.

Ste osserva Claudia mentre si diverte con i ragazzi durante una festa. Durante il party però lei si avvicina visibilmente ad uno dei single. Ciò scatena il disappunto del suo futuro sposo.

Temptation Island 2021, il primo falò femminile

Nel primo falò femminile Ste confessa ad una single che si è sentito ferito dalle parole di Claudia. La accusa inoltre che da circa due anni, non si attiva per trovare un lavoro in quanto è lui l’unico a provvedere a tutte le spese. Non vorrebbe svolgere neanche mestieri umili nell’attesa di trovare un impiego migliore.

Nel filmato che visiona Floriana, Federico racconta alle single di non sapere se è ancora innamorato, ma preferisce lasciarla anziché tradirla. La fidanzata però nota una forte sintonia di Federico con una single.

Temptation Island 2021, Manuela e Stefano, Natascia e Alessio

Stefano viene chiamato nel pinnettu per ascoltare Manuela mentre lo denigra. Lo rimprovera di non provvedere alle faccende domestiche e di non essere capace di cucinare neanche un piatto di pasta.

La ragazza aggiunge di non ricevere attenzioni, di non ricevere regali e che lui pretenda la metà del denaro per la spesa. Stefano sottolinea che ciò è riferito ad un periodo in cui Stefano guadagnava pochissimo. In altro video invece Manuela mostra molta complicità con uno dei ragazzi.

Filippo Bisciglia analizza ora la coppia formata da Jessica e Alessandro, che è un gran appassionato di sport. Quando Jessica viene chiamata nel pinnettu ammira solo il fidanzato mentre si allena e consuma svariati pasti al giorno.

Il conduttore si sposta sull’ultima coppia, Natascia e Alessio. La ragazza racconta di provare noia nel rapporto di coppia e spera attraverso Temptation Island di fare chiarezza nei propri sentimenti. Ammette di essersi lentamente distaccata da lui per tale motivazione.

Manuela visiona una clip nel quale Stefano si lamenta del sua gelosia, che è aumentata dopo i tradimenti. La ragazza è infastidita dal modo in cui guarda tutte le single mentre lei passerebbe sempre inosservata.

Durante i falò maschili e femminili, emergono le problematiche di queste ultime due coppie. Natascia e Jessica lamentano in particolare che i loro fidanzati negli ultimi tempi sono molto cambiati.

In chiusura Filippo Bisciglia entra nel villaggio per comunicare a Valentina di raggiungere il pinnettu. Il resto lo scopriremo nella seconda puntata.

