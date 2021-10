Il Paradiso delle Signore 6: anticipazioni puntate dall’11 all’15 ottobre

Condividi su







Tutte le anticipazioni sulla serie Il Paradiso delle Signore dall’11-15 ottobre. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 15:55, dal lunedì al venerdì. Ecco tutte le anticipazioni giorno per giorno.

Il Paradiso delle Signore 6 – anticipazioni 11-15 ottobre

Adesso che Flora è a Villa Guarnieri, Adelaide non rinuncia al suo proposito di scovare la lettera che Achille ha scritto alla figlia. Ezio viene presentato al Paradiso come il nuovo direttore della Palmieri. Tra Umberto e Vittorio emergono delle divergenze sulla linea editoriale del Paradiso Market. Torna Tina dalla Svizzera, che continua a mentire sulle ragioni del suo viaggio. Stefania e il padre fanno la loro prima cena nella casa che era dei Cattaneo, mentre in televisione passa il discorso “alla luna” di Papa Giovanni XXIII.

Puntata 12 ottobre

Ezio si è trasferito a Casa Cattaneo con Veronica, la sua nuova compagna e la figlia di lei Gemma. Adelaide mette le mani sulla lettera che Ravasi ha scritto a Flora. Vittorio propone a Tina la sceneggiatura di un film di cui lei sarebbe la protagonista, ma la bella Amato non sembra entusiasta. Stefania è felice di aver ritrovato il padre, ma teme il confronto con quella che, d’ora in poi, dovrà considerare la sua nuova famiglia.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 13 ottobre

Primo risveglio della nuova famiglia in quella che ora è Casa Colombo. Tina rifiuta la proposta di Vittorio che a sua volta rilancia proponendo di riscrivere integralmente il copione. Anna decide di accettare il lavoro propostole da Conti che consiste nell’affiancare Beatrice e Salvo finalmente ha modo di rivederla. Flora, in difficoltà con la nuova collezione Paradiso, ascolta i suggerimenti di Agnese e Maria. Veronica cerca di avvicinarsi a Stefania per conoscerla meglio, ma Gemma inizia subito a essere gelosa.

14 ottobre

Primo risveglio della nuova famiglia in quella che ora è Casa Colombo. Tina rifiuta la proposta di Vittorio che a sua volta rilancia proponendo di riscrivere integralmente il copione. Anna decide di accettare il lavoro propostole da Conti che consiste nell’affiancare Beatrice e Salvo finalmente ha modo di rivederla. Flora, in difficoltà con la nuova collezione Paradiso, ascolta i suggerimenti di Agnese e Maria. Veronica cerca di avvicinarsi a Stefania per conoscerla meglio, ma Gemma inizia subito a essere gelosa.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 15 ottobre

Stefania racconta alle Veneri della serata trascorsa con Veronica e Gemma e Gloria ha la conferma che Ezio vuole formare una nuova famiglia; l’uomo, infatti, propone a sua figlia di trasferirsi a Casa Colombo. Dopo un duro faccia a faccia tra Conti e Flora, Umberto prende le difese della giovane stilista che inizia a guardare il magnate con occhi diversi. Ciò scatena il forte disappunto di Adelaide. Vittorio si sfoga con Tina in merito a quanto accaduto nella sua vita dopo la separazione da Marta. Tina confessa a Salvatore le verità nascoste fino ad ora.

Condividi su