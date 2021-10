Gf Vip 6 puntata 22 ottobre 2021, Francesca Cipriani incontra Alessandro

Condividi su







Grande Fratello Vip 6: nuovi concorrenti per il reality di Canale 5. Le ultime novità sullo show condotto da Alfonso Signorini in onda con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e venerdì, il prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Grande Fratello Vip 6 nuovi concorrenti: chi sono e quando entreranno

Ormai è ufficiale. Due nuovi concorrenti si apprestano ad entrare nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip dopo poco più di un mese dalla data di inizio del reality show di Canale 5. Le new entry del programma saranno Alessandro Rossi e Antonella Fiordalisi.

Il primo è un volto già noto della trasmissione, poiché nelle scorse settimane ha fatto delle sorprese alla sua fidanzata, Francesca Cipriani, concorrente del gioco. La coppia ha strappato più di una risata al pubblico televisivo, ma anche ricordato quanto possa essere grande e appassionante l’amore.

La lontananza però pesa per entrambi. Così ora Alessandro è pronto a diventare un concorrente pro tempore. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, Rossi, infatti, non sarà una presenza fissa del programma, ma rimarrà al fianco della sua amata solo per qualche settimana. Giusto il tempo per regalare al pubblico televisivo di Canale 5 nuove dinamiche.

Il suo ingresso è previsto per venerdì 22 ottobre, nel corso del consueto appuntamento con la diretta dagli studi Mediaset del Grande Fratello Vip 6. Classe 1991, Alessandro Rossi è un costruttore edile e arredatore d’interni molto quotato e conosciuto nel settore, perché nel suo portfolio clienti ha molti personaggi famosi.

È giunto alla cronaca rosa per essere diventato il compagno di Francesca Cipriani. I due si sono conosciuti durante una cena con amici in comune. Poi il lungo e serrato corteggiamento, fino a quando non è riuscito a conquistarla del tutto.

Grande Fratello Vip 6 nuovi concorrenti: Antonella Fiordelisi

Se la permanenza di Alessandro Rossi sarà a tempo determinato, diverso sarà invece per Antonella Fiordelisi, che varcherà la porta rossa come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Non entrerà insieme al compagno della Cipriani venerdì 22 ottobre, bensì per le prime settimane di novembre.

Il suo ingresso era stato preannunciato pure da Sophie Codegoni, che aveva raccontato agli altri concorrenti della Casa l’ingresso della modella e influencer. In molti la ricorderanno anche per essere stata legata a Francesco Chiofalo, il famoso Lenticchio di Temptation Island, ma in passato ha avuto dei flirt con Ignazio Moser (oggi felicemente in coppia con Cecilia Rodriguez) e Gonzalo Higuain.

Nomination ed eliminazioni: chi è già andato via dalla Casa

Sono ormai passate diverse settimane dall’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, e durante tutto questo periodo sono stati già tanti i concorrenti che hanno dovuto lasciare la Casa di Cinecittà. Amedeo Goria è stato uno degli ultimi.

Il giornalista ha infatti perso al televoto contro Raffaella Fico e Davide Silvestri nella puntata del 15 ottobre. Prima di lui ad andare via sono stati Tommaso Eletti, Andrea Casalino e Samy Youssef. Nel corso dell’ultimo appuntamento sono andate al televoto: Miriana Trevisan, Carmen Russo e Raffaella Fico.

