Vite al Limite 9: la storia di Ryan Barkdoll protagonista della puntata del primo novembre

Ryan Barkdoll è il protagonista della puntata del primo novembre di Vite al limite. L’appuntamento è su Real Time, canale 31 del digitale terrestre in prime time.

Vite al Limite 9: il percorso di Ryan Barkdoll

La vicenda ha come protagonista Ryan Barkdoll un giovane di 31 anni proveniente da Columbia Falls nello Stato del Montana.

L’uomo inizialmente pesava 335 kg prima di qualunque approccio con il dottor Nowzaradan. Ryan dice di volersi trasferire a Houston per essere visitato personalmente dal dottor Now.

Dalle sue parole si evince che è pronto a cambiare vita prima che sia troppo tardi. Il dottor Now infatti gli ha detto molte volte che la condizione del suo corpo rappresenta un vero e proprio pericolo per la sua esistenza.

Intanto ad accompagnarlo ad Houston dovrebbe essere Leroy, il nuovo compagno della madre. Con lui si reca dal dottor Nowzaradan ma ha difficoltà ad entrare in auto. Non può mettere neanche le scarpe ed usa le ciabatte infradito anche d’inverno con la neve.

La debolezza di Ryan è la pasta perché per lui rappresenta una sorta di criptonite. Il dottor Nowzaradan gli dice che nel giro di due mesi deve scendere a 296 kg per potersi sottoporre all’intervento di bypass gastrico.

Deve mangiare tre volte al giorno e in particolare soltanto frutta, pesce, carne e verdura. Banditi quindi i carboidrati dalla dieta del giovane di Columbia Falls.

Ryan dice che ci proverà e farà tutto il necessario per raggiungere l’obiettivo preposto dal dottor Now. Perché sa che la sua vita è già al limite. Riconosce anche che la dieta è molto dura e che non la sta seguendo alla perfezione.

Dopo una settimana però dice di sentirsi già meglio ma non può uscire per fare gli esercizi imposti dal medico perché continua a nevicare molto. In un altro contatto con il dottor Nowzaradan gli dice che in seguito alla dieta crede di pesare ragazzi meno di 295 kg. Ma Nowzaradan non la pensa allo stesso modo. Ed a questo punto gli impone una nuova scelta: gli dice che deve scendere a 275 kg nei due mesi successivi, facendo dieta ed esercizi fisici.

Come sta oggi Ryan Barkdoll

Successivamente Ryan non si fa più sentire dal dottor Nowzaradan fino a quando il medico non lo chiama al telefono. Quando finalmente risponde, il dottor Nowzaradan gli impone ancora una volta di fare la dieta abbinata agli esercizi.

Ma lui continua a mangiare e ad ingurgitare cibo spazzatura. Dopo una serie di video chiamate fatte dal dottor Nowzaradan e alle quali Ryan non ha dato risposta, il dottore trae le sue conclusioni.

Ha capito che per Ryan la sua situazione non è poi così grave. Ha compreso che il giovane sta sottovalutando i gravi rischi per la sua salute e non crede più a tutte le bugie che gli sta dicendo nel frattempo Ryan.

