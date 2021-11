Stasera in tv martedì 16 novembre 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 16 novembre 2021. Su Raitre l’attualità con #Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Su Canale 5 il film thriller Joker con Robert De Niro.

Stasera in tv martedì 16 novembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Cuori. Due episodi. Il primo s’intitola “Miracoli”. Cesare (Daniele Pecci) rientra a sorpresa dagli Stati Uniti, causando imbarazzo a Delia e Alberto, che faticano a nascondere quello che è successo fra loro. Mentre Alberto sembra pronto a rivelare a tutti il suo amore per la cardiologa, lei è titubante. A seguire il secondo episodio, “La scelta di Mosca”. In ospedale regna il caos: una nuova paziente, Margherita Bottai, discute con il marito geloso e retrogrado. Quella scenata innesca una crisi cardiaca nella donna e, nonostante un tempestivo intervento, le sue condizioni restano critiche. Delia allora sperimenta una tecnica che ha visto a Houston.

Su Raidue, alle 21.20, il reality Il collegio. Questa settimana gli studenti, divisi in due squadre, sono impegnati in una partita di calcio. Poi devono cimentarsi in uno shooting fotografico: divisi in 4 gruppi, gli allievi devono creare lo scatto perfetto. Il tutto senza trascurare le verifiche della professoressa di matematica Maria Rosa Petolicchio.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Le novità della manovra economica del governo Draghi, le divisioni all’interno di Lega e Movimento 5 Stelle, il dibattito sui vaccini, dalla terza dose all’estensione del green pass: sono solo alcuni dei temi che nelle ultime settimane tengono banco nello studio del programma di Bianca Berlinguer.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Tra aumenti consistenti delle bollette e le nuvole sempre più minacciose che si addensano sull’emergenza ambientale, le preoccupazioni per i cittadini sono tante. Mario Giordano non perde l’occasione per informare il pubblico e sollecitare interventi rapidi delle istituzioni a favore dei bisognosi.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Come ogni martedì tocca a Nicola Savino introdurre i servizi degli inviati. Sul sito della trasmissione www.iene.mediaset.it è possibile rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi delle inchieste proposte nel corso della puntata. Come quelli sulla strage di Erba, realizzati da Antonino Monteleone e Marco Occhipinti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con DiMartedì. Le riflessioni innestate dal G20 di Roma; il futuro di Mario Draghi, che molti vorrebbero successore di Mattarella; le tensioni nel centrodestra… Stimolati dai sondaggi di Nando Pagnoncelli, ne parlano Giovanni Floris e i suoi ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il game show Game of Talents. Nuova puntata del game show condotto da Alessandro Borghese. In lizza due squadre capitanate da Mara Maionchi e Frank Matano. Devono abbinare la corretta specialità agli ignoti talenti che stanno per esibirsi sul palco.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Siamo giunti alla scelta finale: Manuel e Dalila, Sergio e Jessica, Davide e Martina devono decidere se rimanere insieme, con grande soddisfazione degli esperti che hanno puntato su di loro, oppure divorziare.

I film di questa sera martedì 16 novembre 2021

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Antoine Fuqua, The Equalizer – Il vendicatore, con Denzel Washington. L’ex agente della Cia Robert McCall si è ritirato in solitudine. Quando conosce Alina, una giovane prostituta russa tiranneggiata dal suo protettore, decide di darle una mano.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di K. Bigelow, Detroit, con John Boyega. A Detroit, nel 1967, nel ghetto nero ha luogo una rivolta scatenata da una violenta retata della polizia in un bar. Durante i tumulti, alcuni giovani neri e due ragazze bianche vengono sequestrate. Da una storia vera.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2007, di Antoine Fuqua, Shooter, con Mark Wahlberg, Danny Glover. L’ex marine Swagger viene accusato di aver attentato alla vita del presidente americano. Deciso a dimostrare la sua innocenza, l’uomo si mette sulle tracce di chi vuole incastrarlo.

Su Canale 5, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Todd Phillips, Joker, con Joaquin Phoenix, Robert De Niro. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) è un uomo depresso, deriso dal prossimo, che tira a campare facendo il clown. Un giorno, aggredito in metro da tre giovani e arroganti manager, estrae la pistola e li uccide prima di fuggire. Incredibilmente l’opinione pubblica prende le sue difese: nasce il mito del “clown killer”.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1976, di Don Siegel e B. Mc Kinne, Il pistolero, con John Wayne, Lauren Bacall. Brooks, un vecchio pistolero ammalato, si reca a Carson City per farsi visitare dal dottor Hostetler, suo caro amico. Lì, Brooks trova alloggio presso una vedova.

Paramount Network – Cine34

Su Paramount Network, alle 21.10, il film fantastico del 1984, di Wolfgang Petersen, La storia infinita, con Noath Hathaway, Barret Oliver, Tami Stronach. Il piccolo Bastian si rifugia nella soffitta della scuola per leggere un vecchio libro. Si ritrova così in un mondo fantastico dove dovrà sconfiggere il Nulla che minaccia il regno della fantasia.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1981, di Castellano e Pipolo, Innamorato pazzo, con Adriano Celentano. Cristina, una principessa in visita a Roma, sale su un autobus per visitare la città. L’autista s’innamora di lei, ma la ragazza è già promessa sposa di un miliardario.

Stasera in tv martedì 16 novembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2001, di Chris Columbus, Harry Potter e la pietra filosofale, con Daniel Radcliffe. Primo episodio della saga fantasy. L’orfanello Harry va a studiare alla scuola di magia di Hogwarts, diretta dal professor Silente. Lì stringe amicizia con Ron ed Hermione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2007, di Michael Bay, Transformers, con Shia LaBeouf, Megan Fox. La Terra è il teatro della battaglia finale tra due razze di robot: i buoni Autobots e i malvagi Decepticons. Il giovane Sam e la bella Mikaela restano coinvolti nel conflitto.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 1986, di David Cronenberg, La mosca, con Jeff Goldblum. Lo scienziato Seth costruisce un congegno in grado di teletrasportare la materia. Gli esperimenti vanno bene, ma quando lui stesso decide di fare da cavia, qualcosa va storto.