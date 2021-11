Il Collegio 6 diretta puntata del 9 novembre: gli alunni a rischio

Condividi su







Il Collegio 6 terza puntata: manca poco all’inizio della nuova puntata del reality show dedicato ai ragazzi in onda in prima serata su Rai 2 martedì 9 novembre. I ragazzi dovranno gestire la lontananza da casa ed abituarsi alle rigide regole della scuola.

Il Collegio 6 terza puntata: i protagonisti

Siamo giunti al secondo appuntamento del reality show targato Rai 2 dedicato ai ragazze e che ha come voce narrante quella di Giancarlo Magalli. Il cast della nuova edizione del format tv è formato da:

Sveva Accorrà (14, Monza) che ha deciso di lasciare la scuola già alla prima puntata; Federica Cangiano (14, Napoli);Simone Casadei (16, Coriano – Rn); Gaia Cascino (16, Roma); Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud); Valentina Comelli (15, Zone – Bs); Giovanni Junior D’Ambrosio (15, Napoli); Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma);

Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt); Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi); Alessandro Giglio (15, Torino); Edoardo Lo Faso (16, Catania);Sara Masserini (16, Colzate – Bg); Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb); Rebecca Parziale (14, Genova); Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn); Filippo Romano (14, Scandicci – Fi); Vincenzo Rubino (16, Bari); Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br); Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu).

Il Collegio 6 diretta terza puntata: due alunni rischiano l’espulsione

Alle 21.30 prende il via la terza puntata de Il Collegio 6. Si fa il recap della puntata precedente: l’arrivo di Matilde, e rivolte, due alunni che rischiano l’espulsione. Gaia si è fatta aiutare dalle sue compagne per studiare adeguatamente. Ma nella sua mente la confusione regna sovrana.

Il discorso del preside per l’inizio della terza settimana: proiezione di un film di Nanni Moretti, lezione di giornalismo e realizzazione di un giornale dei collegiali, gita a Ostia antica. Maroni e Cascino interrogati. I due ragazzi sono interrogati sulla ‘monaca di Monza’.

Il preside dà a Gaia un’altra possibilità: rimarrà a Il Collegio 6. Sarà la stessa cosa per Davide? Si, anche per lui quest’avventura prosegue. Il professor Maggi dà una triste notizia alla classe: è morto Sandro Penna. I ragazzi non hanno idea di chi sia il poeta dell’amore puro.

I ragazzi sono chiamati a scrivere dei componimenti poetici. Arriva la supplente della prof. Petolicchio. I ragazzi la trattano senza alcun rispetto. La professoressa di matematica si deve assentare per qualche giorno per un matrimonio in famiglia.

D’ambrosio e Casadei nell’occhio del ciclone

D’Ambrosio e Casadei si comportano moto male nei confronti della nuova insegnante, che butta fuori dall’aula i due collegiali. Durante il pranzo Gaia ha un cedimento, vuole andare a casa. A 17 anni ci si crede invincibili, invece si è ancora molto fragili.

La ragazza deve fare ancora i conti con le proprie fragilità. Il preside avverte tre studenti che rischiano una nuova espulsione. Al primo errore compiuto se ne andranno. Nel frattempo in aula si parla di ecosistema. Si parla di affetti familiari e di farfalle.

La voglia di libertà di Gaia sembra prendere il sopravvento. I ragazzi fanno una lezione all’aria aperta. I ragazzi si occupano dell’orto, mentre le ragazze fanno le belle lavanderine. La Cascino ha un nuovo cedimento, così la scuola decide di far chiamare casa.

Gaia vuole asciare Il Collegio 6, Davide a rischio

Gaia decide di andare via. Vuole tornare a casa dai suoi affetti e dalla sua vita. Il preside cerca di farle cambiare idea, Ci riuscirà? Gaia non desidera continuare più questa esperienza. Sono tante le cose imparate in queste due settimane di permanenza.

La sua uscita porta sconforto negli altri alunni. Mancherà moltissimo a tutti, perché la sua intraprendenza e schiettezza ha creato delle dinamiche effervescenti. Chissà se i ragazzi riusciranno a riprendersi guardando una puntata di Portobello?

Si proseguono le lezioni di Inglese, con una canzone dei Pink Floyd. Durante la lezione, Maroni risponde in modo molto sgarbato alla docente. Si passa alla lezione di musica. Maroni irriverente anche con la docente di musica. Il preside chiama Davide.

Il Collegio 6 terza puntata: lezioni di giornalismo

I ragazzi fanno la loro prima lezione di giornalismo. Fanzine, ovvero raccontare i fatti non dagli addetti ai lavori. I ragazzi vengono divisi in gruppi, che devono trattare un determinato argomento.

