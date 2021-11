Il Collegio 6 diretta 30 novembre: cinema, gite e tre studenti a rischio

Condividi su

Dopo la pausa della scorsa settimana, Il Collegio 6 torna martedì 30 novembre 2021 alle 21. 20 su Rai2 con una quinta puntata imperdibile. Nel nuovo appuntamento del docu-reality ambientato nel 1977 si parlerà di cinema, gite e tre studenti che rischiano l’espulsione.20

Il Collegio 6 diretta 30 novembre: Federica è fuori

La quinta puntata de Il Collegio prende il via alle 21,30. Simone è stato espulso. Alcuni compagni hanno accusato il colpo. La settimana delle pagelle ha segnato la scorsa settimana. Il Collegio 6 30 novembre si apre a nuove novità, ma anche al passato.

Sono tornate come ospiti le gemelle Fazzini. I tre studenti che hanno registrato il maggior numero di insufficienze sono stati convocati dal Preside, che decide di espellere Federica. I ragazzi stentano a credere. Il Preside sottolinea il fatto che la ragazza è ancora troppo acerba per un contesto di tal genere.

Ciò che non uccide fortifica: questo è l’insegnamento più grande che ha imparato Federica da questa esperienza. Tra le collegiali si evidenziano nuove tensioni. Ad Anastasia vengono dette delle frasi che la feriscono profondamente. La discussione però degenera.

L’indice di litigiosità aumenta, ma c’è ancora la possibilità di un chiarimento. Anastasia cerca l’approvazione degli altri, mentre Rebecca e Matilde minimizzano. Nel frattempo i ragazzi si dedicano a qualche piacevole passatempo. E provano la depilazione utilizzando il rasoio delle ragazze.

Il discorso del Preside di inizio settimana: le new entry, novità

Il Preside annuncia che i ragazzi potranno fare la prima gita con pernottamento. Poi si passa a trattare la questione delle espulsione, quindi l’arrivo di nuove new entry. Sono Matteo Palazzo (italo-francese, trascinatore di popolo, grande sportivo) e Daniele Grasta.

Dopo aver seguito la consueta prassi della domanda di ammissione, potranno entrare a far parte de Il Collegio. I ragazzi ricevono le lettere dei genitori. Grande entusiasmo. Ed anche tante emozioni e lacrime. Parole che arrivano al momento giusto e che vanno dritte al cuore dei collegiali.

Genco rivela al professor Maggi che non ha voluto leggere la lettera. I problemi familiari vissuti emergono in tutta la loro drammaticità. Il docente cerca di far cambiare idea a Beatrice. Ma la ragazza non vuole abbassare la guardia e dare una chance ai suoi genitori.

Il professore parla alla classe della lettera che Giacomo Leopardi scrisse al padre prima della sua fuga, che alla fine non avvenne mai poiché scoperto anzitempo. Si parla quindi della figura del padre e della riforma del diritto di famiglia.

Se per alcuni dei collegiali il rapporto con il padre è bello, per altri è improntato alla ‘ciabatta legis’. I ragazzi devono scrivere una lettera rivolta al padre o ad un amico. Gli studenti la leggeranno mentre saranno in gita.

La prima assemblea di classe: che disastro

La signorina Federico convoca la prima assemblea della classe per parlare delle problematiche, che può essere un’occasione di crescita. Sofia però non viene ascoltata, anzi viene pure derisa. I suoi compagni non la rispettano nel suo ruolo di rappresentate classe.

I ragazzi reclamano: più biscotti per tutti. Ma quando Sofia cerca di riportare la discussione sulle tematiche più serie, i suoi compagni non la ascoltano. Il problema della ragazza è quello che non riesce a farsi rispettare dal resto del gruppo.

Il Collegio 6 30 novembre: Davide trova sempre il modo per divertirsi

Il nuovo arrivato sembra proprio avere tutti gli elementi per essere espulso nel giro di poco. Dopo aver preso un rimprovero dalla professoressa Petolicchio, il giovane messinese si sottopone insieme a Matteo al consueto taglio dei capelli.

Si prosegue con la lezione d’informatica.