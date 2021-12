Condividi su

Questa sera, 20 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Gf Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Grande Fratello Vip 20 dicembre: entrano due nuovi concorrenti – diretta

Inizia il programma. Si parla subito di Soleil ed Alex. Dopo il confronto della scorsa puntata ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Alfonso chiede a Soleil se è pentita di ciò che è accaduto tra lei e Belli e le chiede esplicitamente se abbiano fatto l’amore. La Sorge smentisce e non si dice assolutamente pentita del suo rapporto con Alex, rifarebbe tutto. “Sotto le coperte ridevamo e ci dicevamo cose che non potevamo dire di giorno. Lo facevano anche Manila e Francesca, ma non vi faceva comodo fraintendere in quel caso” – dice Soleil.

Vediamo l’intervista di Alex e Delia a Verissimo, durante la quale lui sembra molto pentito e si dice pronto ad avere un figlio dalla compagna. “La donna ferita in questa situazione è mia moglie, che è dimagrita otto chili ed ha sofferto per due mesi. Non sono mai entrato nel merito delle coperte perchè non c’è nulla da dire” – spiega Belli. “Non sono mai stata innamorata di te, non ho mai voluto esserlo e non torno sui miei passi. Forse dovreste andare da un consulente di coppia e smetterla di parlare di me” – chiosa furiosa Soleil.

“Sono stufo di queste accuse” – dice Alex, che si scaglia anche contro Sonia Bruganelli che lo accusa di recitare. La discussione si fa accesa ed Alfonso cercando di riportare in ordine battibecca con l’opinionista.

Grande Fratello Vip: la mamma di Soleil

Signorini mostra poi a Soleil delle stories di Instagram condivise da Delia ed Alex. “C’è bisogno di ostentare qualcosa se mettono storie in cui limonano” – commenta Soleil.

La Sorge viene chiamata in passerella, dove incontra sua mamma Wendy. “Ci manchi come l’aria. Ti mandano tutti tutto l’amore del mondo” – le dice Wendy. “Tutto quello che sono è grazie a te. Non sei la mia mamma, sono io che sono tua figlia” – risponde Soleil.

La mamma di Soleil trova che Alex e Delia abbiano fatto uno show che è uno scempio e che abbiano pianificato tutto a tavolino prima di entrare nella Casa. Arriva Belli, che tenta di difendersi. “Sta così male che sta dando tutta la colpa a Soleil” – dice Wendy riferendosi a Delia. “Le mie cose ed i miei problemi li risolvo da me. Che cosa senti nel cuore? Bene. Ottimo, freeziamola così” – dice Alex giustificandosi con Soleil.

Adriana Volpe critica Soleil e la sprona a non “passare da vittima”. La Sorge smentisce di essersi mai sentita come tale.

Prima di accomiatarsi dalla mamma, Soleil le chiede: “C’è o non c’è?”. “C’è” – la rassicura la mamma. “La persona che c’è fuori, quella di cui sono innamorata, evidentemente mi conosce ed ha capito” – afferma la Sorge sollevata.

Anche Alex deve tornare in studio, ma prima ci tiene a mettere in guardia Soleil da Alessandro: “Occhio che i teatrini copia-incolla sono dentro la casa. I tentatori copia-incolla sono quelli pericolosi”.

Grande Fratello Vip 20 dicembre, Aldo vs Alex

Inizia lo show di Natale, i vip si esibiscono in canti e danze sui canti natalizi. Nel frattempo Barù si prepara a fare il suo ingresso nella Casa.

In studio Aldo vede il best of della sua esperienza al Grande Fratello. “Ha lasciato un vuoto incolmabile che nessuno colmerà mai. Mi manca anche solo il suo sguardo o svegliarmi e trovarlo al mio fianco” – spiega Manuel. Tutti i vip si rivolgono a Montano con parole di affetto e nostalgia.

Aldo discute con Alex, che è rimasto ferito da alcune sue dichiarazioni. Montano ha infatti definito Belli “egocentrico”, spiegando di non aver apprezzato il suo comportamento nei confronti di Soleil. Alex accusa Aldo di saper “usare solo le mani” e gli dice di “uscire allo scoperto e mostrare la sua vera natura”. “Non ho voglia di fare queste piazzate a casa tua” – dice Aldo riferendosi ad Alfonso. Signorini invita Alex a sedersi ed allontanarsi, visto che la situazione si sta surriscaldando.

Si parla di Miriana e Biagio. Il duo è sempre più coppia e non si tira indietro nel dare spiegazioni. Biagio e Miriana non parlano di “chimica artistica”, ma affermano di essere contenti di aver iniziato a conoscersi. Entrambi confermano l’avvicinamento. Voci esterne mettono in guardia la Trevisan e questo mette in dubbio sia lei che gli altri vip.

Nathalie Caldonazzo fa il suo ingresso nella casa accolta da Giucas. Casella cerca di indovinarne l’identità e la scambia per Adriana Volpe. Giucas sostiene di aver avuto una liason con Nathalie, che però smentisce categoricamente.