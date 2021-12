Wild Teens Contadini in erba 22 dicembre diretta: i protagonisti

Condividi su

Wild teens Contadini in erba diretta 22 dicembre. Prende il via alle 21.20 circa su Nove il docu-reality per adolescenti ambientato in una realtà agricola, già andato in streaming su Discovery+ il mese scorso.

Wild Teens Contadini in erba diretta 22 dicembre: i protagonisti

Dodici ragazzi tra i 14 e i 17 anni dovranno vivere nelle Cascine Orsine di Pavia sotto la guida del fattore Andrea Gherpelli. Costui avrà l’arduo compito di insegnargli la dura vita dell’agricoltore: sveglia all’alba, gestione degli animali e della fattoria.

Addio quindi alla vita sui social e fra le comodità di casa. Non sarà facile per i protagonisti fare i conti con questa nuova realtà. I ragazzi che si misurano con questa nuova vita sono: Maddalena, Gioia, Aurora, Nicole, Elisabetta, Eleonora, Guglielmo, Biagio, Dany, Michelangelo, Andrea e Enrico.

Insieme a Andrea Gherpelli, si occuperanno della fattoria anche Adriana Busi (responsabile degli animali), Emidio Dellepiane (responsabile della cucina e dell’aia) e anche gli altri componenti della sua squadra.

Viziati, ribelli e indolenti i ragazzi fuori dal loro ambiente non sanno adattarsi. L’obiettivo è quello di far screscere i ragazzi. Solo i 6 ragazzi che dimostreranno di saper superare tutte le prove, riceveranno in premio un viaggio in Indonesia. E ad attenderli ci sarà una nuova avventura.

Inizia la diretta di Wild Teens contadini in erba 22 dicembre. Tra qualche istante i ragazzi entreranno nella cascina e saluteranno i loro genitori. Il fattore ha deciso di mettere i ragazzi alla prova.

Il fattore dice ai ragazzi di mettere nella gerla tutto il necessario da portare in cascina. Sapranno trovare la strada per raggiungere l’edificio che li ospiterà per le prossime settimane? Sapranno scegliere le cose giuste da portare?

Il primo gruppo di ragazzi riesce a raggiungere la cascina, mentre il secondo no. Ha bisogno dell’aiuto del fattore che li va a recuperare nei campi. Inizia la loro nuova avventura nella fattoria, dove saranno in compagnia di tanti animali.

Wild Teens Contadini in erba 22 dicembre diretta: il discorso del fattore

Vengono mandate in onda le clip di presentazione dei ragazzi protagonisti del docu-reality. Il fattore mette subito in chiaro che non gradisce che gli si dia del tu. Fatica è la parola d’ordine all’interno della cascina.

I ragazzi si trovano in una fattoria biodinamica nel parco del Ticino. No social, sveglia alle 6 del mattino, nessun cellulare e lavorare bene ed insieme. I ragazzi sono invitati a cambiare l’abito ed indossare le divise da lavoro.

“Chi semina raccoglie, badate a cosa seminate” dice il fattore. I wild teens entrano nei dormitori, piuttosto spartani ed essenziali.