Chi l’ha visto? diretta 22 dicembre: l’archiviazione del caso di Denise Pipitone

Condividi su

Mercoledì 22 dicembre su Rai 3, alle 21.25, è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Federica Sciarelli si occupa del caso di Incoronata Sebastiano, la 72enne scomparsa da Bojano, Sara Lemlem Ahmed di Vigevano, di cui non si hanno più notizie dal 4 dicembre. Focus anche sulla vicenda di Denise Pipitone in quanto il gip di Marsala ha chiesto l’archiviazione.

La conduttrice torna anche sul caso di Giovina “Gioia” Mariano, scomparsa circa 4 anni fa da Moscufo, in provincia di Pescara.

Chi l’ha visto?, la diretta 22 dicembre, Liliana Resinovich

Nella diretta del 22 dicembre Federica Sciarelli si occupa di un’emergenza. Liliana Resinovich, scomparsa da Trieste il 14 dicembre. La signora, 63enne, non ha con sé i suoi due cellulari e non si era mai allontana prima.

Il marito Sebastiano racconta che sono una coppia affiatata e attiva. Girano infatti l’Europa in bicicletta. La sera prima della scomparsa avevano trascorso una serata in compagnia degli amici. L’indomani dopo la colazione, lui è uscito di casa alle 8 del mattino. Il fratello di Liliana, Sergio, le manda ogni mattina un messaggino e lei risponde sempre. Il 14 dicembre però il suo messaggio non l’ha mai letto.

Quando Sebastiano rincasa nel primo pomeriggio non trova la moglie in casa. Attende per alcune ore senza avere notizie.

Chi l’ha visto?, Sara Lemlem, Giovina Mariano

Sara Lemlem è scomparsa da Vigevano il 4 dicembre. E’ andata via di casa dopo una discussione con il compagno Corrado. Non ha con sé documenti, cellulare ed effetti personali. La trasmissione racconta che da circa 1 anno era diventata amica di una certa Adriana, che sentiva ogni giorno ma che non ha mai presentato a nessuno. Tra le prime ipotesi è che in realtà Adriana potrebbe essere un uomo.

Sara e Corrado avevano discusso perché lei non trovava un lavoro e stava pensando di tornare in Olanda dove è cresciuta. La sorella di Corrado spiega che da tanto tempo Sara aveva smesso di cercare un impiego. Sara ha raccontato a Corrado che aveva fatto due colloqui di lavoro ma erano andati male. Sara in realtà non ha fatto nessun colloquio. E’ solo una delle tante bugie che ha raccontato a Corrado.

La trasmissione torna sul caso di Giovina “Gioia” Mariano, scomparsa circa 4 anni fa da Moscufo, in provincia di Pescara, in quanto vi è un’importante novità. La Procura di Pescara ha aperto un fascicolo per Omicidio Contro Ignoti. E’ naufragata l’ipotesi dell’allontanamento volontario.