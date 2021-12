Tutta colpa di Freud serie tv Canale 5 – Anticipazioni quarta puntata

Condividi su

Mercoledì 22 dicembre, va in onda su Canale 5 la quarta puntata della serie tv Tutta colpa di Freud.

L’appuntamento in prima tv è ogni mercoledì alle ore 21.20 per un totale di otto puntate. Disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Tutta colpa di Freud quarta puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La serie Tutta colpa di Freud nasce da un’idea di Paolo Genovese, Chiara Laudani e Carlo Mazzotta.

La regia è di Rolando Ravello, mentre la produzione è di RTI, Lotus Production e Prime Video. La serie è stata distribuita originalmente da Prime Video il 26 febbraio 2021. Le musiche sono di Maurizio Filardo, noto direttore artistico del Festival di Sanremo e compositore di gran parte della filmografia di Paolo Genovese, e Massimiliano Bruno.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Milano.

Tutta colpa di Freud quarta puntata – trama

Giunti al giorno del matrimonio di Sara, Francesco deve ritirare le fedi nuziali, ma trova il negozio dell’orafo chiuso. Matteo ha subito la soluzione per lui e i due si recano da un tipo losco di Roma che odia i milanesi e che gli procura le fedi di contrabbando.

Marta, a poche ore dalle nozze, va a prendere le sue cose in Università dopo esser stata licenziata da Ettore e rimpiazzata dal suo rivale. Finalmente arrivano le nozze, ma Sara non sembra essere contenta. C’è qualcosa che la disturba: i dubbi sui suoi sentimenti per Filippo, ma soprattutto, la paura che sua madre non si presenti.

Le sue preoccupazioni diventano realtà quando Angelica, la mamma, non solo non si presenta alle nozze, ma non ha neanche avvertito. Il matrimonio termina quando, proprio durante i festeggiamenti al ristorante, Sara crolla e si concede a un bacio appassionato con Niki. Durante il bacio, Sara dichiara ufficialmente il suo interesse per la wedding planner e, proprio in quel momento, Filippo scopre le due ragazze baciarsi.

Prima delle nozze, Francesco, oltre ad aver ritirato le fedi della figlia, si è recato per una seduta dalla sua psichiatria Anna. Nello studio Francesco dimentica le fedi, che prontamente Anna gli riporta in chiesa, salvando il matrimonio. La psichiatra resta durante la cerimonia e Francesco la invita per un brindisi. Invito che Anna rifiuta a quanto pare solo per professionalità.

Marta, durante i festeggiamenti, si nasconde in macchina con Riccardo. Lì Francesco li scopre, ma per il momento riesce a non pensarci grazie all’aiuto di uno spinello offertogli dal cameriere, che lo fa sentire meglio e su di giri. Intanto Emma riesce a stupire nuovamente il suo capo Claudio, che si reca al ristorante e assiste al discorso di Francesco.

