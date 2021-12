GF Vip 6 diretta 27 dicembre: la lite tra Valeria e Nathaly, in collegamento Kabir Bedi ed Alex Belli

Condividi su

Lunedì 27 dicembre, in diretta dalle 21:40 su Canale 5,va in onda una nuova puntata del GF Vip 6.

In questo appuntamento Alfonso Signorini si sofferma sulle festività natalizie che i gieffini hanno trascorso lontani dai propri familiari, tra risa, battibecchi, riconciliazioni.

Il conduttore si collega anche con Kabir Bedi, che sta affrontando il periodo di quarantena obbligatoria prima di poter entrare nella Casa più spiata d’Italia. Previste delle sorprese per alcuni concorrenti.

Il televoto è attualmente aperto tra Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Valeria Marini e Giacomo Urtis (considerati come unico concorrente). Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa.

GF Vip 6, diretta 27 dicembre, Kabir Bedi

Nella diretta del 27 dicembre Alfonso Signorini si collega con Kabir Bedi, che arriva dall’India. Prima di poter entrare come nuovo concorrente, deve sottoporsi ad un periodo di quarantena più lungo.

Il conduttore si collega poi con i vipponi e vengono mandate in onda le immagini di come hanno trascorso il Natale, lontano dai propri affetti. Per l’occasione amici e parenti oltre a dei regali che hanno fatto loro recapitare, hanno preparato dei videomessaggi.

Signorini si sofferma soprattutto su Katia Ricciarelli, che ha invece vissuto un momento di sconforto. Ha ricordato tutto gli anni in cui nelle festività era in giro per il mondo.

GF Vip 6, lite Valeria e Nathaly, Alex Belli, sorpresa a Katia Ricciarelli

Nella giornata di oggi c’è stato uno scontro tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo. La Marini si sente continuamente attaccata da lei per motivi futili. Questa mattina Nathaly, appena sveglia, doveva recarsi nella toilette. La Marini quando l’ha vista si è subito mobilitata per andare in bagno prima di lei.

Alex Belli si collega con la Casa del Grande Fratello, dalla sua abitazione di Milano. Dopo aver salutati i suoi ex compagni di viaggio, mette in scena un siparietto con Soleil.

Alfonso Signorini invita Katia Ricciarelli a raggiungere la passarella dove lo aspetta il suo amato cagnolino. La Ricciarelli è felice di poter riabbracciare il suo amico a quattro zampe.

GF Vip 6, Jessica e Sophie, musical Mamma mia

Il conduttore si sofferma su Sophie Codegoni e Jessica Selassiè perché mostrano entrambe un interesse Alessandro Basciano.

Jessica è rimasta delusa dal comportamento di Sophie perché le aveva promesso che si sarebbe allontanata da lui per concederle spazio. Dopo aver interrotto il flirt con Gianmaria, Sophie in realtà si è sempre più avvicinata ad Alessandro.

Alcuni gieffini ora portano in scena un balletto ispirato al celebre musical Mamma Mia! sulle note dell’omonima canzone degli Abba. La coreografia è stata preparata da Carmen Russo. I protagonisti cercano di impegnarsi al massimo provando a tenere il tempo ed essere sincronizzati. Nel complesso l’esibizione risulta piacevole.

I turni in casa, sorpresa a Giucas Casella

Alfonso Signorini si occupa dei turni dei gieffini per quanto riguarda le pulizie. Ma anche il dover cucinare. Manila Nazzaro che è molto scrupolosa nell’igiene è anche attenta a rispettare il calendario giornaliero dei turni. Si scaglia contro Lulù perché ogni volta che tocca a lei, mette in scena delle scuse per non pulire.

La Nazzaro viene attaccata da Clarissa Selassiè ma la gieffina risponde a tono a tutte le sue provocazioni.

Interviene Katia Ricciarelli che invece si lamenta della maleducazione di alcuni concorrenti, che lasciano spesso le cicche delle sigarette anche nelle tazzine del tè e del caffè.

E’ arrivato il momento della sorpresa a Giucas Casella. Anche lui corre in passarella per poter coccolare la sua cagnolina Nina. Esce di nuovo anche Katia Ricciarelli perché il suo Ciuffi non è ancora andato via.

GF Vip 6, diretta 27 dicembre, le tensioni tra Miriana e Biagio

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli erano molto vicini fino a quando lei ha ricevuto un aereo tutto è cambiato. Un suo amico attraverso lo striscione ha provato a metterla in guardia rispetto a Biagio.

Lui, infastidito dall’accaduto, ha scelto di allontanarsi da lei dopo non essere riuscito a chiarire la situazione. Nel frattempo ha deciso di lasciare la propria fidanzata, che lo aspettava fuori. Durante uno momento di sfogo il concorrente ha spiegato che per ripicca corteggerà Nathaly Caldonazzo.

E’ arrivato il momento di scoprire il verdetto del televoto tra Biagio Anelli, Miriana Trevisan, Giacomo Urtis e Valeria Marini. Il pubblico ha scelto di salvare Miriana Trevisan, Urtis e Marini. Il concorrente eliminato è Biagio D’Anelli.

Lui e la Trevisan si scambiano un ultimo bacio prima di dividersi.