Grande Fratello Vip 6, dopo l’Isola dei Famosi un altro cannagate per Mediaset?

Grande Fratello Vip 6: scandalo cannagate. Nuovi guai per il reality show di Canale 5, che dopo la bufera mediatica scaturita da alcune dichiarazioni rese da Alfonso Signorini circa l’aborto, deve fare i conti con presunti guai “stupefacenti”.



Grande Fratello Vip 6 cannagate: Barù ha fumato delle sostanze illecite?

L’incubo canna-gate torna a bussare alle porte dei reality targati Mediaset. Dopo l’Isola dei famosi al Grande Fratello Vip scoppia un nuovo scandalo riguardante presunte sostanze illecite. Protagonista della vicenda è la new entry Barù.

Il blasonato nipote di Costantino Della Gherardesca, è già conosciuto ai telespettatori per aver partecipato ad una passata edizione di Pechino Express. Barù è entrato nella Casa di Cinecittà da qualche settimana e, se non ha ancora fatto in tempo a farsi conoscere dai suoi coinquilini (che lo hanno nominato) diverso invece è per i telespettatori e fan del programma.

Battute spintissime su atti autoerotici sono alcuni dei clamorosi scivoloni che di cui è stato protagonista. E sui quai si discute molto.

Grande Fratello Vip 6 cannagate: chi ha rivelato il caso

Dopo essere entrato nella Casa di Cinecittà, il nobile toscano aveva confidato di aver fumato “canne” da quando aveva appena 14 anni. Un’abitudine che sembra non l’abbia abbandonato neanche al Grande Fratello Vip 6.

La prima a fare dei pettegolezzi su Barù è stata Sophie Codegoni: durante la sera di San Silvestro, avrebbe parlato sotto le coperte ad Alessandro Basciano e Miriana Trevisan. Una situazione che ha richiamato l’attenzione anche degli autori del programma, in considerazione del fatto che i tre, per non essere ascoltati, avevano tappato i microfoni.

A confermare il gesto di Barù è anche la principessa Lucrezia Lulù Selassiè, che senza tanti giri di parole ha chiesto al diretto interessato se effettivamente quello che stava fumando fosse una canna.

Il nobile, con disincanto, ha risposto in maniera affermativa. Mentre nel bunker si discuteva del caso Barù, la regia ha prontamente spostato l’immagine su altro. La produzione non ha ancora commentato la vicenda, ma è possibile che quella fumata da Barù sia cannabis light, legale nel nostro Paese.

Delia Duran: si infittisce il mistero sul suo ingresso al GFVip6

Nelle scorse ore Delia Duran ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti riguardanti i festeggiamenti della sera di Capodanno. La bella modella venezuelana sembra abbia passato le ultime ore del 2021 in compagnia del marito e di altre persone.

Ma come è possibile se era in quarantena in attesa dell’ingresso al Grande Fratello Vip 6 nella puntata di lunedì 3 gennaio? Una questione discussa da tanti, ma è ormai evidente che se Delia non è in quarantena, per lei al momento sono chiuse le porte della Casa.