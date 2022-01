Condividi su

Questa sera, 3 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Gf Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Grande Fratello Vip 3 gennaio: arriva Kabir Bedi – diretta

Inizia il programma. Alfonso Signorini annuncia che stasera al posto di Sonia Bruganelli ci sarà Laura Freddi, storica ex fidanzata di Paolo Bonolis.

Vediamo come hanno trascorso il Capodanno i vipponi, tra fuochi d’artificio e baci appassionati. E’ poi momento televoto: il primo concorrente salvo è Barù.

Si passa a parlare di Clarissa e Manila. La Selassié ha duramente attaccato la Nazzaro e da allora anche le sue sorelle hanno preso le distanze da Manila. La Nazzaro ne è rimasta profondamente ferita: “Quelle parole sono state dette da una ragazza che ho amato come una figlia. Non ho capito niente delle persone qui dentro, nel momento del bisogno io c’ero, voi non c’eravate”. Katia Ricciarelli ha difeso Manila, sottolineando l’immaturità delle sorelle Selassié e chiamandole “carognette“.