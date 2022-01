Vite al Limite 10: la storia di Nathan Prater protagonista della seconda puntata

Condividi su

Nathan Prater è il protagonista della seconda puntata di Vite al Limite 10. L’appuntamento è su Real Time, canale 31 del digitale terrestre alle 21:20.

Vite al Limite: il percorso di Nathan Prater

Il protagonista di questa settimana è il giovane Nathan Prater di 35 anni. La storia di Nathan è andata in onda negli Stati Uniti sul canale TLC come prima puntata della decima stagione di My 600 LB Life.

Come i telespettatori sanno questo reality estremo mostra persone che sono estremamente obese e chiedono al dottor Nowzaradan l’intervento chirurgico di bypass gastrico che possa cambiare loro la vita.

La serie, oltre all’aspetto emotivo e fisico, mette in evidenza tutte le gravi difficoltà a cui sono sottoposte le persone obese anche nei gesti più elementari della loro quotidianità. Ma ne mette in evidenza anche il coraggio, la determinazione e la speranza di poter fruire di un futuro migliore.

Quando Nathan Prater è arrivato nello studio del dottor Nowzaradan ha capito finalmente che lo stile di vita condotto finora lo stava letteralmente uccidendo. Nathan infatti pesava 607 libbre ovvero 275 kg circa. Il problema non era soltanto suo, ma anche di sua moglie Amber, che pesava a sua volta 502 libbre l’equivalente di 227 kg.

La coppia ha lottato insieme non solo per il peso fisico che doveva urgentemente smaltire, ma anche per tentare di salvare il loro matrimonio. Infatti i due hanno confessato che l’obesità di entrambi ha pesato anche sui loro rapporti sentimentali e matrimoniali.

Come sta oggi Nathan Prater

Durante la messa in onda dell’ episodio di questa sera Nathan Prater e sua moglie Amber confesseranno ai telespettatori che credono fermamente di dover perdere peso perché soltanto così, con uno stile di vita più sano, verrà a giovarne anche il loro matrimonio, oltre che la salute individuale.

I telespettatori americani avevano preso a cuore la vicenda della coppia e speravano davvero che Nathan e Amber avrebbero potuto ritrovare l’amore e la cura l’uno dell’altro. E tornare ad una relazione che era sempre stata per loro perfettamente idilliaca.

Oltreoceano il pubblico ha visto come i due sono rimasti insieme e sono riusciti anche a perdere peso. Infatti Nathan Prater alla fine del suo percorso con il dottor Now è riuscito a perdere 54 kg arrivando a pesare 221 kg. Anche Amber ha condiviso gli obiettivi del marito ed ora un sano stile di vita e l’attività sportiva sono diventati parte integrante della loro vita familiare.