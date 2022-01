Vite al Limite 10: la storia di Julian Valentine protagonista della terza puntata

Condividi su

Julian Valentine è il protagonista della terza puntata di Vite al Limite 10. L’appuntamento è su Real Time, canale 31 del digitale terrestre alle 21:20.

Vite al Limite: il percorso di Julian Valentine



Julian Valentine è stato uno dei partecipanti al programma americano My 600 LB Life. Il giovane ha toccato il cuore dei telespettatori per la sua storia e per l’impegno con cui ha cercato di dimagrire il più possibile.

La storia di Julian Valentine inizia quando si reca per la prima volta dal dottor Nowzaradan. La bilancia restituisce un peso di 830 libbre, l’equivalente di 376 kg. In questa situazione Julian non era in grado di badare a se stesso. E ha dovuto ricorrere all’aiuto della moglie Irma anche per quanto riguarda le azioni quotidiane più banali.

Tra i due era stato amore a prima vista. Ma il dottor Nowzaradan ha immediatamente detto a Julian che per poter invecchiare insieme alla moglie doveva superare la dipendenza da cibo.

Anche la famiglia temeva che la vita di Julian fosse in pericolo a causa del suo peso e soprattutto perché il suo corpo si dilatava sempre di più. Perciò l’ultima speranza del giovane è stata una visita presso le cliniche del dottor Now. Quest’ultimo ha inserito Julian in un programma personalizzato di perdita di peso. Ma nei primi due mesi l’obiettivo non è stato raggiunto.

Julian allora ha mostrato grande dedizione ed una determinazione che neanche credeva di possedere. E grazie ad un duro lavoro nei tre mesi successivi è stato in grado di perdere 136 libbre, ovvero 57 kg. Questo risultato ha convinto il dottor Nowzaradan a chiedere al giovane di trasferirsi ad Houston in Texas per prepararsi all’intervento chirurgico di bypass gastrico.

Come sta oggi Julian Valentine

Dopo un periodo abbastanza incerto, sia Julian che sua moglie Irma hanno intrapreso un programma di dieta insieme, in modo da essere solidali e riuscire a raggiungere l’obiettivo. Così il giovane è stato in grado di perdere abbastanza peso e il bypass gastrico è diventato una realtà.

Attualmente non ci sono molte informazioni sulla salute di Julian Valentine, considerando che sia lui che la moglie non sono molto attivi sui social network, i cosiddetti boomer.

Tuttavia sappiamo che Valentine è riuscito a perdere tanto peso da non essere più dipendente dalla moglie. Oggi può fare tutto regolarmente in prima persona, ma la meta è ancora lontana. In effetti la coppia è riuscita anche a ritagliarsi un fine settimana insieme, evento che non sono stati in grado di realizzare da anni.