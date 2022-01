Vite al Limite 10: la storia di Bianca Hayes protagonista della quarta puntata

Condividi su

Bianca Hayes è la protagonista della quarta puntata di Vite al Limite 10. L’appuntamento è su Real Time, canale 31 del digitale terrestre alle 21:20.

Vite al Limite: il percorso di Bianca Hayes

Bianca Hayes, la protagonista di puntata, ha partecipato al programma My 600 LB Life nel 2021. Gli spettatori hanno potuto constatare come abbia fatto enormi sforzi per cercare di perdere peso e di raggiungere il suo obiettivo finale.

Naturalmente è stata aiutata dal dottor Younan Nowzaradan detto famigliarmente dottor Now. Il potere della guida del medico molto spesso si rivela indispensabile per far comprendere alle persone over size che è il momento di pensare a se stessi e scendere di peso perché la loro salute è in pericolo.

Bianca Hayes è una mamma di due figli, lei ha 32 anni, abita nel Tennessee e ha cercato di mettersi in contatto con il dottor Now per farsi approvare l’intervento chirurgico finalizzato ad una radicale perdita di peso.

Dopo il primo successo del bypass gastrico, Bianca sia innamorata di un uomo di nome Romonte Philips che ha avuto anche lui la stessa operazione. Ha cercato di mantenere un sano regime di alimentazione, ma ha guadagnato peso quando è rimasta incinta ed ha messo al mondo un bambino.

Durante l’episodio di questa sera Bianca confesserà al pubblico televisivo di aver lottato con il peso per la maggior parte della sua vita. Ha sempre ingurgitato junk food fin dalla tenera età. Ha notato che sua madre ha lottato contro la dipendenza da alcol. A rovinarla purtroppo è stato l’atteggiamento della madre che le dava da mangiare, mentre lei stessa continuava a bere incessantemente.

La situazione è alquanto migliorata quando la madre ha sposato il suo patrigno. Ma molto presto Bianca ha dovuto affrontare una tragedia immensa. Sua madre, il suo patrigno e suo padre biologico morirono tutti nell’arco di pochi anni.

Come sta oggi Bianca Hayes

Bianca Hayes è entrata nella clinica del dottor Nowzaradan che pesava 274 kg. Alla fine del percorso medico è riuscita a raggiungere quota 231 kg dimagrendone ben 43.

Dopo l’intervento di bypass gastrico, Bianca ha continuato ancora a seguire un regime alimentare differente e più sano. Era ben consapevole che il suo percorso verso un peso normale non era ancora terminato. È riuscita ad ottenere da Now ben tre check up. L’ultimo però non è andato secondo i piani stabiliti perché Bianca accusava attriti familiari, soprattutto con suo marito, e disertava gli appuntamenti.