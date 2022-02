Primo Appuntamento, le coppie della quinta puntata di martedì 8 febbraio 2022

Condividi su

Dopo una settimana di pausa (a causa della presenza del Festival di Sanremo) martedì 8 febbraio torna in onda su Real Time Primo Appuntamento con la quinta puntata.

Flavio Montrucchio è pronto ad accogliere nel suo ristorante nuovi single che sperano di trovare l’anima gemella.

Le coppie protagoniste sono Giulia e Marco, Giuseppe e Nour, Giovanna e Maurizio, Valentina e Filippo.

Primo Appuntamento, le prime coppie di martedì 8 febbraio

Il primo ad entrare nel ristorante è il 24enne Nour che lavora come barman. Vive a Venezia ma ha origini libanesi. E’ arrivato in Italia 10 anni fa. Vuole trovare l’amore per concedersi una possibilità. Il trasferimento nel nostro Paese ha rappresentato una rinascita.

Incontra Giuseppe. Ha 27 anni ed abita a Salerno. Tutti si complimentano con lui per lo sguardo e gli occhi chiari. Non ha ancora trovato la persona che gli faccia rivivere forti emozioni.

La terza protagonista è invece Giulia. Ha 27 anni e vive a Massa Carrara. E’ una cuoca ma anche una cantante. E’ molto solare ed estroversa. Confida che non sa se esiste il suo uomo ideale. E’ molto legata al numero 13.

Giulia incontra Marco. Ha 33 anni e vive a Roma. Adora il football americano. Spera di trovare la donna giusta con la quale costruire una famiglia.

Primo Appuntamento, le altre coppie di martedì 8 febbraio

Valentina ha 29 anni, ha origini campane ma vive a Gorgonzola, in provincia di Milano. Ama sin da piccola il mondo della moda ed è sempre molto attenta allo stile. Il suo uomo ideale deve essere elegante, galante ma non per forza precisino.

Il suo partner è il trentunenne Filippo. E’ nato a Salerno ma vive a Cinisello Balsamo. E’ inoltre laureato in Giurisprudenza. Si definisce una persona integerrima e molto religioso. Ha portato con sé una rosa per Giulia. E’ single da 7 anni.