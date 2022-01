Primo Appuntamento, le coppie della quarta puntata di martedì 25 gennaio 2022

Condividi su

Martedì 25 gennaio va in onda su Real Time la quarta puntata di Primo Appuntamento, condotto da Flavio Montrucchio.

Le coppie protagoniste di oggi sono Silvia e Luca, Lucia e Maurizio, Elisa e Giulia con Federico e Leonardo.

Primo Appuntamento, le prime coppie di martedì 25 gennaio

La prima protagonista è Silvia, che viene da Milano e lavora come contabile in un’azienda. Ha sin da piccola una grande passione per la musica rock ed ha lavorato per alcuni anni nei locali. Si tratta del suo primo appuntamento al buio. E’ divorziata ed ha 2 figli. Fatica a credere ancora nell’amore ma spera di trovare un uomo dal carattere forte.

Incontra il cinquantaduenne Luca. Anche lui viene da Milano ed è un tassista. E’ orgoglioso del suo fisico e dei suoi tatuaggi. E’ single dal 2017 e sogna di avere una donna con la quale iniziare una relazione seria.

Torna Elisa, che aveva già partecipato al programma. Ha portato con sé Giulia che torna per la terza volta nel ristorante. Le due protagoniste sono diventate amiche e hanno scelto di affrontare l’appuntamento insieme.