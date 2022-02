Vite al Limite 10: la storia di Lacey Buckingham protagonista della sesta puntata

Condividi su

Lacey Buckingham è protagonista della sesta puntata di Vite al Limite 10. L’appuntamento è su Real Time, canale 31 del digitale terrestre alle 21:20.

Vite al Limite: il percorso di Lacey Buckingham

Protagonista dell’odierna puntata di Vite al Limite è Lacey Buckingham. La sua vicenda è particolarmente singolare. Al punto che è stata considerata una delle più sconvolgenti di sempre nella storia delle reality estremo americano My 600 LB Life.

Come tanti altri pazienti anche Lacey Buckingham si rivolge al dottor Nowzaradan per essere ammessa al famoso programma di perdita di peso. Non tutti hanno avuto immediato riscontro. E tra questi c’è anche Lacey Buckingham.

Lacey viene accompagnata dal dottor Nowzaradan dal suo ragazzo Ricky e dalla sorella Sharon. Dopo aver concordato tutti i dettagli, una lite furibonda a porta alla rottura tra lei e Ricky. Lacey si trova così costretta a tornare a Washington.

Fortunatamente qui riesce a riavere il suo vecchio appartamento. Intanto non ha rinunciato ad iscriversi al percorso di dimagrimento con il dottor Nowzaradan. Lacey è abituata a mangiare cibo spazzatura fin da piccola. E la sua fame è andata fuori controllo man mano che cresceva.

Ricky ha accettato di essere una sorta di angelo custode per lei. Ma fino ad un certo punto. All’inizio dell’episodio in onda questa sera Lacey pesa 593 libbre ovvero 269 kg.

Il dottor Now ne è naturalmente impressionato e le impone di perdere almeno 50 libbre in 8 settimane. Solo così potrà essere presa in considerazione per l’intervento di bypass gastrico.

Lacey accetta di seguire la dieta rigorosa e il piano di esercizi. Dice a Ricky, con il quale nel frattempo si è riconciliata, di essere ottimista per il suo futuro.

Come sta oggi Lacey Buckingham

Quando Lacey prende il secondo appuntamento con il dottor Nowzaradan la situazione sembra migliorata. Contro il volere del dottor Now Lacey si è trasferita a Huston, ma non ha perso 50 libri come il dottore aveva richiesto bensì soltanto 11.

Durante il loro viaggio verso il Texas per il secondo appuntamento le tensioni aumentano tra Ricky, Shannon e Lacey. La discussione diventa così infuocata che Sharon e Ricky lasciano Lacey da sola ad una stazione di servizio.

Il pubblico statunitense è rimasto scioccato da questa decisione e Sharon e Ricky sono state definite le persone più cattive e spietate nella storia dello show.

Lacey Buckingham non ha continuato il suo percorso di dimagrimento ed ha lasciato il programma dopo soli 6 mesi.