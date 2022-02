Grande Fratello Vip diretta 14 febbraio: Alex Belli torna nella Casa per Delia Duran

Condividi su

Grande Fratello Vip 6 diretta 14 febbraio. Alle 21.35 su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia, prende il via una nuova puntata con il reality show targato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini. Tanti gli avvenimenti, i colpi di scena, scontri e chiarimenti.

Grande Fratello Vip 6 diretta 14 febbraio: Alex belli torna nella Casa per Delia Duran

Grande attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip che questa sera restituirà ai telespettatori tante emozioni. A cominciare da quelle che ci riserverà Alex Belli, che tornerà nella Casa di Cinecittà per Delia Duran. Per un concorrente che rientra ce n’è uno che va via.

Questa sera infatti i telespettatori del programma condotto da Alfonso Signorini scopriranno chi è il nuovo eliminato della settimana tra Antonio Medugno, Kabir Bedi e Gianluca Cosentino. Gli ospiti speciali della serata saranno Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Inizia la diretta della puntata del Grande Fratello Vip 14 febbraio. Alfonso Signorini esordisce augurando a tutti Buon San Valentino e urlando a gran voce viva l’amore. Il conduttore apre il collegamento con Alex Belli, in attesa davanti la Porta Rossa.

Alex rimarrà in Casa il tempo necessario per far chiarezza nella sua storia d’amore e nei suoi sentimenti.