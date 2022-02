Vite al Limite 10: la storia di James Bedard protagonista della sesta puntata

Condividi su

James Bedard è il protagonista della settima puntata di Vite al Limite 10. L’appuntamento è su Real Time, canale 31 del digitale terrestre alle 21:20.

Vite al Limite: il percorso di James Bedard

Il protagonista della puntata odierna, James Bedard, è un uomo di 38 anni che abita a New York. Quando è entrato per la prima volta nello studio del dott Nowzaradan il suo peso oscillava intorno alle 625 libbre ovvero 283 kg.

James ha una partner che si chiama Pumpkin, ha una passione per la scrittura e la creazione di musica. Oltre queste caratteristiche ha il sogno di potersi trasferire un giorno in Florida. Tuttavia a causa della sua ragazza, finora non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Infatti non voleva che Pumpkin fosse la sua assistente a tempo pieno, visto che aveva notevoli difficoltà anche nei movimenti.

Così James Bedard si è trasferito a New York per essere più vicino alla sua famiglia ed avere un aiuto concreto. Il suo cuore però è in Florida, dove vuole tornare dopo aver perso peso e poter riuscire a condurre una vita dignitosa e soprattutto autonoma.

Nella puntata di questa sera dirà alle telecamere di My 600 LB Life, ovvero il reality estremo di TLC, che lui e la sua ragazza per adesso stanno bene. Ma lui non permetterà mai che lei si trasformi in una badante a tutto servizio a causa delle sue dimensioni spropositate.

Dopo il primo percorso insieme al dottor Now, James ha perso 119 libbre in un anno, ovvero l’equivalente di 54 kg. Il dottor Nowzaradan era pronto per farlo entrare a far parte del programma che prevedeva l’intervento di bypass gastrico. Ma naturalmente aveva bisogno che si trasferisse in Texas per farsi operare.

Come sta oggi James Bedard

Poiché James Bedard non possiede uno smartphone, non ha neanche profili sui social network. Con la mancanza di un profilo on-line è abbastanza complicato avere degli aggiornamenti sul percorso successivo alla decisione del dottor Nowzaradan che voleva operarlo.

Quello che si sa è che Bedard ha perso ancora un po’ di peso e sta continuando il suo percorso di dimagrimento lontano dal Texas. Per ottenere però aggiornamenti più efficaci gli spettatori dell’emittente TLC, e quindi anche quelli italiani di Real Time, dovrebbero attendere una prossima puntata alla quale partecipa James Bedard per dare personalmente indicazioni sul suo stato di salute.