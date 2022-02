Isola dei Famosi 2022, novità e anticipazioni sul reality dei vip naufraghi

Condividi su

Grande attesa per il cast de L’Isola dei Famosi 2022, che giunta alla sedicesima edizione è pronta ad aprire i battenti. Anche quest’anno è confermata al timone Ilary Blasi che ha dato modo nella precedente edizione di farsi conoscere come padrona di casa. La moglie di Totti ha annunciato di recente in tv alcune anticipazioni sul noto adventure game. In primis, ha svelato al pubblico televisivo e ai fedelissimi de L’Isola la data ufficiale del debutto dello show targato Canale 5.

La Blasi si è sbottonata rivelando in anteprima chi ricoprirà il ruolo di inviato e quello di opinionista. Una grande novità riguarda i protagonisti vip del reality, i naufraghi, che a quanto pare saranno suddivisi sin dall’esordio tra coppie e singoli, isolati materialmente gli uni dagli altri. In che modo lo scopriremo presto. La data di esordio del reality isolano è previsto a breve. Mancano, difatti, poche settimane alla partenza ufficiale e dalle parole di Ilary Blasi si sa che seguirà subito dopo la finalissima del Gf Vip del 14 marzo.

Le novità de L’Isola dei Famosi 2022

Ilary Blasi ha preannunciato le novità de L’Isola 2022. Innanzitutto la data di debutto del programma Mediaset prevista per il 21 marzo 2022. In programma grandi novità all’orizzonte che sorprenderanno la platea televisiva. E’n certa la messa in onda del reality show con due appuntamenti settimanali, fissati il lunedì e il giovedì, seguendo a scia il Gf vip 6 in corso. Un altro dettaglio rivelato in anteprima dalla conduttrice riguarda i concorrenti. I vip saranno divisi e collocati su due spiagge diverse con il divieto di incontrarsi per quasi tutta la durata del reality.

Dopo numerosi tira e molla è confermato nel ruolo di inviato Alvin, storico volto dell’isola, preferito ad Alvise Rigo tra i papabili, che ha già raccontato in passato le vicissitudini isolane in collegamento tv.

A spettegolare sulle vicende spregiudicate dei vip naufraghi gli opinionisti in studio che supporteranno la conduzione della Blasi. Negli ultimi giorni sono emersi i nomi di due opinionisti d’eccezione. Un’anticipazione certa è data dalla conferma della presenza di Nicola Savino, l’ex iena avrebbe detto sì alle lusinghe di Mediaset. L’altro opinionista atteso a quanto pare sarà l’ex onorevole Vladimir Luxuria: ancora in predicato la sua partecipazione.

Un’ulteriore novità attiene la selezione dei naufraghi. I vip chiamati a partecipare all’adventure show sono classificati come coppie o singoli. Le prime, stando alle anticipazioni della conduttrice, sbarcheranno su un’isola meno confortevole con più insidie. Mentre i singoli saranno privilegiati potendo trascorrere l’esperienza isolana su un pezzo di terra più lussureggiante e a loro favorevole. Ma vediamo nel dettaglio i vip che si caleranno nel ruolo dei survivors per circa due mesi.

I naufraghi vip che sbarcheranno in Honduras

Sono già circolati i primi nomi dei vip che parteciperanno alla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2022. Stando alle indiscrezioni trapelate pare siano tredici i personaggi che andranno a fronteggiare le impervie e il nemico numero uno, ovvero la fame sull’isola dell’Honduras.

Secondo i rumors pare che tra i papabili chiamati a sopravvivere sull’isola honduregna spuntano i nomi dei fratelli Luca e Gianmarco Onestini, di Olga Plachina – moglie di Aldo Montano -, della showgirl Alessia Fabiani.

Nel cast non ufficiale della edizione 2022 de L’Isola dei Famosi spiccano, inoltre, i nomi dell’influencer Antonella Fiordelisi, dell’ex gieffina Dayane Mello e del cantante Pago.

Data per certa anche la presenza di Jedà – compagno dell’ex naufraga Vera Gemma -, dell’ex calciatore di Inter e Torino Hakan Sukur, di Luigi Oliva – ex compagno di Pamela Prati -.

Vedremo forse sull’isola anche Loredana Lecciso – probabilmente con la figlia Jasmine -, Andrea Casalino, attuale concorrente del Gf Vip 6 e Nicola Vivarelli – ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne -.

Smentita la partecipazione dell’allenatrice di calcio Carolina Morace e di Lucas Peracchi. Assisteremo presto alle avventure in diretta dall’Honduras e scopriremo chi sarà il vip survivor che si aggiudicherà la vittoria della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi.