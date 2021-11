L’Isola dei Famosi 2022: conduttore, inviato, data, concorrenti, opinionisti

Condividi su

L’Isola dei Famosi 2022: dopo tante indiscrezioni e smentite, arriva finalmente la decisione su chi condurrà la nuova edizione e chi invece farà da inviato dall’Honduras. Svelata anche la data messa in onda e i rumors sui papabili concorrenti.

L’Isola dei Famosi 2022: Mediaset svela il nome del conduttore

Sono stati tanti i rumors che si sono susseguiti negli ultimi mesi circa il prossimo conduttore de L’Isola dei Famosi 2022. Dopo infinite speculazioni l’arcano è stato finalmente svelato. La decisione di Mediaset è arrivata. Ilary Blasi sarà alla guida della nuova edizione del reality show, già condotto in precedenza da Alessia Marcuzzi.

Seconda edizione de L’Isola dei Famosi per lady Totti. Ilary Blasi, infatti, è stata al timone del reality show di Canale 5 già nel 2021. Edizione che ha avuto come commentatori a bordo campo Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi (reduce dalla vittoria del Grande Fratello Vip 5) e Elettra Lamborghini.

Ilary Blasi è reduce dalla conduzione di Star in the Star, talent show targato Canale 5, che non ha convinto i telespettatori. Ed in conseguenza dei non brillanti risultati in termini di ascolto, il programma è stato chiuso anzitempo.

Data messa in onda e inviato

Fervono i preparativi per L’Isola dei Famosi 2022. Come sta avvenendo anche per il Grande Fratello Vip 6, il reality condotto da Ilary Blasi sarà in onda due volte a settimana e andrà in onda dopo la conclusione del GF Vip 6. La cui finale è prevista per il 14 marzo 2022.

Se ormai si è sciolto il nodo sul conduttore de L’Isola dei Famosi 2022, chi sarà invece il nuovo inviato del reality show? A raccontare gli avvenimenti e seguire i naufraghi in Honduras sarà ancora una volta Massimiliano Rosolino.

L’Isola dei Famosi 2022 opinionisti e concorrenti

Chi saranno i nuovi opinionisti de L’Isola dei Famosi 2022? I fan del programma devono dire addio ai tre opinionisti: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi. Al momento il riserbo è massimo sui nomi dei papabili sostituti. Sul fronte del cast si stanno ancora valutando molti nomi.

I rumors riferiscono anche che si sta valutando la candidatura di Olga Plachina, la giovane atleta russa conosciuta ai più anche per essere moglie di Aldo Montano. Ma Olga non è l’unico nome che circola per L’Isola dei Famosi 2022. In questi mesi si è parlato anche della showgirl americana Justine Mattera.

In aggiunta le indiscrezioni fanno riferimento a Armando Incarnato (cavaliere di Uomini e Donne)e al produttore Jeda, fidanzato dell’ex concorrente Vera Gemma. Quest’ultimo è stato uno dei protagonisti – suo malgrado – a margine della precedente edizione del reality show.