Vite al Limite 10: la storia di Lucas Higdon protagonista della sesta puntata

Lucas Higdon è il protagonista dell’ottava puntata di Vite al Limite 10. L’appuntamento è su Real Time, canale 31 del digitale terrestre alle 21:20.

Vite al Limite: il percorso di Lucas Higdon

Protagonista della puntata odierna del reality estremo è Lucas Higdon. L’uomo ha 33 anni, vive nella sua famiglia a Conroe in Texas. Nelle prime immagini del programma svela di non avere idea di quanto sia il suo peso, perché non ha messo piede su una bilancia dal 2017.

La prima volta che decide di sapere il suo peso scopre che è di 619 libbre ovvero 280 kg. Sempre dinanzi alle telecamere Lucas confessa che il suo enorme peso ha messo a dura prova il corpo. Anche nella mia quotidianità, sono costretto a fare dolorosi sforzi per potermi muovere. È difficile per me anche guidare l’auto, o andare in giro.

Lucas inizialmente era un fattorino che consegnava pizze a domicilio. Ha dovuto però licenziarsi a causa dell’aumento di peso. Una delle maggiori difficoltà era di fare una doccia, perché non poteva entrare nell’abitacolo.

Essendo diventato troppo grasso doveva attraversare la sua proprietà e recarsi a casa di sua sorella dove avevano preparato una doccia speciale per lui.

Lucas confessa che non può recarsi neanche a fare la spesa. Stare sul sedile anteriore di un’auto è un vero e proprio dramma. E quelle poche volte che Lucas riesce ad andare al supermercato deve appoggiarsi al carrello quasi senza fiato.

Questa situazione lo convince a pianificare un incontro con il dottor Younan Nowzaradan, detto dottor Now. Vuole essere aiutato ad intraprendere la strada che lo porta verso l’intervento chirurgico per la perdita di peso.

Come sta oggi Lucas Higdon

Lucas è nervoso ma entusiasta di incontrare il dottor Younan Nowzaradan. Quando arriva l’appuntamento il medico gli consegna una dieta a basso contenuto di carboidrati da 1200 calorie. Per cercare di invogliarlo, anche la mamma e la sorella decidono di fare con lui in attesa dieta.

Nelle successive settimane Lucas osserva anche il programma di educazione fisica che gli ha dato Nowzaradan e può divertirsi a giocare anche con i nipotini. Alla fine del periodo stabilito Lucas si reca di nuovo dal dottor Now e scopre di aver perso 29 libbre, una in meno rispetto all’obiettivo previsto.

Nowzaradan gli impone di attenersi allo stesso regime nutrizionale per perdere altre 60 libbre. Dopo un intervento chirurgico Lucas continua a rispettare la dieta è il programma di esercizi. Assume anche un personal trainer per allenamenti e così riesce a perdere ben 150 libbre, ovvero 68 kg.