Isola e Pupa Party: Dayane Mello e Ignazio Moser al timone degli show only digital su Mediaset Infinity

L’Isola dei Famosi 2022 torna lunedì 21 marzo. La pupa e il secchione show giunto alla sua quarta edizione, è iniziato lo scorso martedì. Alla conduzione rispettivamente due professioniste della tv targata Mediaset. Ilary Blasi alla guida de L’Isola dei naufraghi vip, in prima serata su Canale 5. E l’edizione rivoluzionata de La Pupa e il secchione affidata alla conduzione di Barbara d’Urso che dal 15 marzo presenta una versione dello show contaminata dallo stile reality, in prima serata su Italia 1. Parallelamente al debutto dei noti programmi tv, spiccheranno il volo anche due show live su Mediaset Infinity: Isola Party e Pupa Party. Le due proposte trasmetteranno in streaming le dinamiche dei format televisivi.

Gli show digital only di Mediaset Infinity

Mediaset ha diffuso sui media l’annuncio ufficiale del debutto dei due show digital only che affiancheranno i rispettivi programmi. Ricalcando la struttura del Gf Vip Party, condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Nello specifico, lo show online che racconterà in diretta streaming le vicende degli isolani vip sbarcati in Honduras, si intitolerà Isola Party. La striscia preserale andrà in onda dal 21 marzo su Mediaset Infinity (sito, app e Smart TV). Alla sua guida, i telespettatori vedranno, due conduttori: Ignazio Moser e Valentina Barbieri.

L’altro show proposto dalla piattaforma online Mediaset Infinity è stato Pupa Party. Ha esordito il 15 marzo con Dayane Mello nel ruolo inedito di conduttrice e Andrea Dianetti. Entrambe le coppie di conduttori riportano fedelmente le vicende “piccanti” e al limite della sopravvivenza dei concorrenti protagonisti delle due trasmissioni Mediaset. Sia la modella brasiliana che il fidanzato di Cecilia Rodriguez hanno condiviso con i loro fan la bella notizia di ingaggio televisivo sui loro profili social, esternando la loro soddisfazione.

Isola e Pupa Party: il preserale live streaming

E’ partito il conto alla rovescia per la data di debutto de L’Isola dei Famosi mentre La Pupa e il secchione è già una realtà televisiva. I format tv saranno affiancati da due programmi live, degli speciali disponibili su Mediaset Infinity. I due show digital only seguono passo passo l’evoluzione delle vicissitudini dei protagonisti vip in gioco, aprendosi ai commenti dei follower in un’interazione virtuale continuativa.

In contemporanea al reality show di Ilary Blasi andrà in onda dal 21 marzo in live streaming ogni lunedì e giovedì dalle ore 20.30 lo show Isola Party. A condurre il preserale sulla piattaforma online ci sarà l’ex naufrago Ignazio Moser e l’influencer Valentina Barbieri, pronti a dare al pubblico web ogni sorta di novità sulle dinamiche isolane dall’Hondurad e delle anticipazioni inedite.

Dayane Mello debutta al Pupa Party

E’ arrivato anche il Pupa Party, lo show accoppiato a La Pupa e il Secchione. Sta seguendo in diretta il confronto sui generis tra pupe, tutte lustrini e paillettes, e i secchioni, tutto libri e cultura. Nella striscia preserale i conduttori, Dayane Mello – ex concorrente di Pechino Express, Isola dei Famosi e Gf Vip 5 – e Andrea Dianetti – attore e conduttore di Isola Party 2021 su Mediaset Infinity -, si intrattengono con gli ospiti per commentare le vicende di ogni puntata e del percorso televisivo dei protagonisti degli show. Con l’ulteriore interscambio di commenti con il popolo web e dei social network. Il Pupa Party è proposto su Mediaset Infinity negli appuntamenti settimanali del martedì in prime time dalle 20,30 sino alle 22,30.

Dayane Mello ha ufficializzato e reso partecipi i suoi follower su Instagram della nuova opportunità per la sua carriera. La modella brasiliana ha esplicitato la sua felicità per l’incarico nel ruolo di conduttrice a il Pupa Party che le è stato affidato. “Sono molto felice di realizzare questo sogno, per tanti anni ho lottato per ottenere questo lavoro – confida la Mello -. È molto gratificante per me”.