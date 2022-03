Verissimo ospiti sabato 19 e domenica 20 marzo: in studio Ilary Blasi e Jessica Selassié

Condividi su

Sabato 19 e domenica 20 marzo, dalle ore 16:30 su Canale 5, andranno in onda due nuovi appuntamenti con Verissimo. Il programma, in onda dal lontano 1996, ha come conduttrice Silvia Toffanin, pronta ad accogliere in studio diversi volti noti al grande pubblico televisivo italiano.

Verissimo 19-20 marzo, gli ospiti di sabato

Nella puntata di Verissimo in onda sabato, Silvia Toffanin ospiterà in studio Anna Tatangelo. La cantante, durante l’intervista, presenterà la seconda stagione di Scene da un matrimonio, in onda nei pomeriggi di Canale 5 del sabato (dalle 14:10) e della domenica (dalle 14:30).

Presenti, per un momento dedicato al mondo della musica, anche Mirko e Valerio, due giovani violinisti che con le loro melodie hanno conquistato anche i Coldplay. Direttamente da Amici di Maria De Filippi arriveranno, invece, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. I due, innamorati oramai da tempo, sono in attesa della nascita del loro primo figlio.

Infine, nel corso della puntata di sabato di Verissimo, saranno ospiti diversi ex concorrenti del Grande Fratello Vip. In particolare, sono attesi in studio Barù (classificatosi terzo), Giucas Casella e Lulù. Quest’ultima sarà accompagnata dal fidanzato Manuel Bortuzzo.

Verissimo 19-20 marzo, Ilary Blasi presenta l’Isola dei Famosi

Nella puntata di Verissimo in onda domenica, invece, Silvia Toffanin intervisterà Ilary Blasi. La conduttrice, durante l’intervista, presenterà la nuova edizione de l’Isola dei Famosi, in partenza lunedì 21 marzo. Ilary Blasi, con l’ospitata a Verissimo del 20 marzo, avrà poi modo di rispondere ai tanti che, nelle scorse settimane, hanno messo in dubbio il suo matrimonio con Francesco Totti.

In particolare, sui social e tra i giornali si erano diffusi numerosi gossip secondo i quali si era conclusa la relazione tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma. Voci, queste, smentite dall’ex calciatore.

In studio la vincitrice del Grande Fratello Vip

Ma la puntata di domenica di Verissimo sarà dedicata quasi esclusivamente all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, terminata lo scorso lunedì 14 marzo. A tal proposito, tra gli ospiti in studio vi sarà la vincitrice Jessica Selassié. Con lei, per parlare dell’esperienza dentro la casa, ci saranno anche le sorelle Lulù e Clarissa.

Silvia Toffanin, poi, intervisterà anche il secondo classificato Davide Silvestri. Sempre a tema GF Vip, saranno poi in studio Delia Duran e Alex Belli. I due, insieme a Soleil Sorge, sono stati per mesi al centro delle dinamiche del programma.

Infine, nella puntata di Verissimo del 20 marzo, saranno ospiti anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due, proprio durante la loro esperienza nel programma, hanno iniziato una relazione che ha fatto molto chiacchierare, sia dentro che fuori la casa.