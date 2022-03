Vite al Limite 10: la storia di Ontreon Shannon protagonista della decima puntata

Condividi su

Ontreon Shannon è il protagonista della nona puntata di Vite al Limite 10. L’appuntamento è su Real Time, canale 31 del digitale terrestre alle 21:20.

Vite al Limite: il percorso di Ontreon Shannon

Il percorso di Ontreon Shannon all’interno del reality Vite al Limite inizia quando pesava ben oltre le 700 libbre ovvero 318 kg.

Il giovane aveva una estrema difficoltà nell’eseguire anche le faccende quotidiane di base. Così ha voluto fortemente incontrare il dottor Nowzaradan per avere la speranza di poter perdere chili e di iniziare finalmente una vita quasi normale.

Quando è andato per la prima volta dal dottor Now c’era ancora la speranza che potesse perdere chili. Ma avrebbe dovuto fare attenzione al rigido protocollo dettato dal medico. Il piano infatti includeva un regime dietetico a base di cibo sano, esercizio fisico ed ogni altro piccolo espediente che fosse in grado di poter far perdere chili.

Ontreon ha raccontato al dottor Nowzaradan la sua vita passata. È cresciuto soltanto insieme alla madre perché il padre non era nemmeno minimamente interessato a prendersi cura del figlio. Questo ha fatto molto male al giovane Shannon, che a questo punto è stato costretto a vivere con sua madre single. E poichè la madre era la fonte di reddito per la famiglia non aveva tempo da dedicare all’educazione del figlio.

Pertanto Ontreon non aveva nessuno al suo fianco. Stava tutto il giorno solo a casa e trascorreva molto del tempo a sua disposizione ingurgitando cibo di tutti i tipi, perché era l’unico fattore che gli dava una momentanea pace interiore.

Con l’aumentare dell’età il desiderio di cibo di Ontreon cresceva a dismisura e lo ha portato a generare un rapporto malsano con tutto ciò che mangiava. Naturalmente ci sono state estreme complicazioni per la sua stessa vita.

Come sta oggi Ontreon Shannon

Nonostante la volontà di seguire la dieta del dottor Nowzaradan, questo imperativo si traduceva soltanto in semplici parole. Ontren infatti quando è andato al controllo aveva guadagnato 2 libbre, l’equivalente di circa 1 kg. Ed era stato rimproverato dallo stesso Nowzaradan.

Anche nelle seconde visite non c’è stato nessun miglioramento. Attualmente Nowzaradan gli ha di nuovo detto di seguire un regime alimentare sano e Ontreon sta lottando per questo perché è intenzionato a migliorare la sua vita.

A dare manforte ad Ontreon Shannon nel seguire la dieta stabilita da Nowzaradan è stata sua moglie Musa, che adesso lo sta seguendo passo per passo. L’aumento di peso infatti stava portando complicazioni anche nella sua vita sentimentale.