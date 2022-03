Pechino Express 31 marzo, anticipazioni: l’ultima tappa in Turchia si svolgerà a Istanbul

Condividi su

Giovedì 31 marzo, in prima serata su Sky Uno, andrà in onda una nuova puntata di Pechino Express. A condurre Costantino Della Gherardesca, che guiderà i concorrenti in gara lungo la Rotta dei Sultani.

Pechino Express 31 marzo, la scorsa settimana non c’è stata nessuna eliminazione

Nel corso della puntata del 31 marzo di Pechino Express saranno otto le coppie in gara. Nella prima puntata, infatti, a lasciare il gioco sono state le TikToker (Anna Ciati e Giulia Paglianiti), mentre due settimane fa hanno dovuto dire addio al programma gli Atletici (Alex Schwarzer e Bruno Fabbri).

Nella scorsa puntata, invece, è stata coppia Mamma e Figlia, composta da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, a rischiare di dover dire addio al programma. Tuttavia, la tappa scorsa non prevedeva nessuna eliminazione.

L’intera puntata si svolgerà a Istanbul

La quarta tappa di Pechino Express sarà ambientata interamente nella città di Istanbul. Con la sua storia millenaria e la sua vitalità contemporanea, i viaggiatori (zaini in spalla e con la possibilità di spendere solo 1 euro al giorno a persona) conosceranno le tradizioni religiose, enogastronomiche e culturali della città sul Bosforo.

La tappa, l’ultima a disputarsi in territorio turco, sarà lunga 103 chilometri. Durante la puntata del 31 marzo di Pechino Express, i concorrenti vivranno le bellezze della città. In particolare, le coppie potranno ammirare le migliaia di moschee e i rilassanti hammam. Potranno, poi, osservare da vicino le usanze tipiche della città, come la celebre contrattazione al bazar. Infine, i concorrenti, durante l’itinerario a Istanbul, potranno anche gustare i cibi locali, dal gelato dondurma al pane simitci.

Pechino Express 31 marzo, la prossima tappa in Uzbekistan

Chi riuscirà a superare indenne l’ultima tappa turca potrà continuare il programma, che proseguirà in Uzbekistan. Successivamente, i concorrenti della prima edizione del reality targata Sky voleranno verso la Giordania. L’ultima nazione visitata saranno gli Emirati Arabi. Qui si svolgerà la finalissima, ospitata nella città di Dubai.

Pechino Express 31 marzo, i concorrenti rimasti in gara

Di seguito, le otto coppie presenti al via nella puntata di Pechino Express del 31 marzo.

Padre e Figlio: Ciro e Giovambattista Ferrara;

Gli Scienziati: Barbascura X e Andrea Boscherini;

I Fidanzatini: Rita Rusic e Cristiano Di Luzio;

I Pazzeschi: Victoria Cabello e Paride Vitale;

Gli Sciacalli: Fru e Aurora Leone;

Italia-Brasile: Nikita Pelizon e Helena Prestes;

Gli Indipendenti: Bugo e Cristian Dondi;

Mamma e Figlia: Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.

Pechino Express è una produzione targata Sky Original ed è prodotto da Banijay Italia.