Stasera in tv giovedì 31 marzo 2022, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 31 marzo 2022. Su Italia 1 va in onda Il viaggio della musica, condotto da Eleonoire Casalegno. La 7 trasmette invece un nuovo appuntamento di Piazzapulita con Corrado Formigli.

Stasera in Tv giovedì 31 marzo 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda i nuovi episodi della fiction Don Matteo 13 con Terence Hill. In Il giorno perfetto La città di Spoleto è in fermento per i preparativo del 40esimo anno di sacerdozio di Don Matteo. Per l’occasione torna Anceschi che nel frattempo è diventato colonnello. Assieme a lui arriva anche la figlia Valentina. Il clima di festa viene però interrotto dal ritrovamento di un cadavere.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film drammatico del 2002, C’era una volta a Hollywood con Brad Pitt. Hollywood, Anni 50. Rick Dalton che lavora come attore per la tv desidera sfondare finalmente sul grande schermo. Dieci anni dopo però non è ancora riuscito a realizzare il suo sogno e cerca di sbarcare il lunario insieme all’amico Cliff, che lavora come controfigura.

Rai 3, alle 21.25, trasmette Amore Criminale con Veronica Pivetti. La trasmissione racconta la storia della 34enne Norina Matuozzo, uccisa il 2 marzo 2019 dal marito Salvatore.

Stasera in Tv giovedì 17 marzo 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si sofferma sugli sviluppi sulla guerra tra Ucraina e Russia e sui possibili spiragli di pace. Spazio anche agli approfondimenti sulla guerra nucleare e sui costi della spesa militare. Tra gli ospiti Elisabetta Gualmini e Giorgio Cremaschi.

Canale 5, invece, alle 21.25, trasmette una nuova puntata de L’Isola Dei Famosi. Ilary Blasi commenta le dinamiche che accadono sull’isola con il supporto degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Il pubblico deve scegliere chi eliminare tra Carmen e Alessandro, Clemente e Laura.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda Battiti Live- Il viaggio nella musica. Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis conducono lo show musicale a bordo di una nave da crociera. Salgono sul palco numerosi artisti tra i quali Sangiovanni, Michele Bravi, Tommaso Paradiso, Irama e Riki.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli continua ad occuparsi del conflitto tra Russia e Ucraina con le ripercussioni politiche, economiche, sociali a livello nazionale ed internazionale. Il conduttore si confronta con ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette il film fantascienza del 2009, Il mondo dei replicanti con Bruce Willis. In un futuro apocalittico gli umani preferiscono sempre più farsi sostituire dalle loro copie artificiali. Un giorno all’agente Greer è affidato l’incarico di indagare sulla morte di Lionel Cantel, l’inventore dei “surrogati”.

I film stasera su Rai 4, Iris, La5

Rai Movie propone il film thriller del 2015, Pay the ghost- Il male cammina tra noi con Nicolas Cage. Ad un anno di distanza dalla tragica morte del figlio, Mike inizia ad avere inquietanti visioni nel corso di un evento a New York dedicato ad Halloween.

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1997, The peacemaker con George Clooney. La scienziata Julia Kelly si mette sulle tracce di un gruppo di criminali ha rubato un pericoloso ordigno nucleare. Nell’impresa lo aiuta Thomas Devoe, colonnello dei servizi segreti.

La5, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2008, Come un uragano con Diane Lane. Adrienne, da tempo in crisi con il marito, accetta la proposta di un’amica di sostituirla nella sua locanda. Qui incontra uno degli ospiti Flanner, del quale si innamora perdutamente.

Stasera in Tv giovedì 31 marzo 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2021, Old con Gael García Bernal. Guy e Prisca hanno scelto di trascorrere le vacanze insieme ai figli in un resort che si affaccia su una spiaggia incontaminata. Qui però si accorgono di invecchiare velocemente. Dietro questo processo si nasconde un terribile segreto.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2017, La transgender Marina ha una relazione con Orlando che ha 20 anni più di lei. Quando lui però viene a mancare, Marina deve affrontare i pregiudizi della famiglia di lui.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2020, Rufus e la porta segreta. Emily e Scott incontrano Rufus, una creaturina pelosa che ha bisogno del loro aiuto per riuscire a salvare il suo regno. L’incantesimo che può rivelarsi efficace si trova nel libro del mago Abbott ma…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 1992, Arma Letale 3 con Mel Gibson. Il detective Murtaugh che sta per andare in pensione ha un’altra missione da compiere. Assieme al collega Riggs devono infatti trovare gli autori del furto delle armi dal deposito della Polizia.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film giallo del 2006, The Black Dalia con Josh Hartnett. Los Angels, 1947. Gli agenti Blanchard e Bleichert devono occuparsi del delitto dell’attrice. Nel corso delle indagini emergeranno vecchie bugie e verranno compiuti altri delitti.