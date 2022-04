Matrimonio a prima vista Italia e poi diretta 6 aprile: le coppie sono ancora insieme?

Condividi su

Mercoledì 6 aprile va in onda su Real Time Matrimonio a prima vista Italia e poi.

Sono passate alcune settimane da quando Antonio e Giorgia, Mattia e Cristina, Gianluca e Giorgia hanno rivelato agli esperti di voler rimanere insieme. Le tre coppie, con il passare del tempo e lontani dal programma, dovranno incontrare nuovamente Mario Abis, Nada Lofreddi e Andrea Favaretto per la loro scelta definitiva.

Matrimonio a prima vista Italia e poi, diretta 6 aprile, Mattia e Cristina

Nella diretta del 6 aprile viene ricordato ai telespettatori che le tre coppie durante la scelta finale, hanno espresso la volontà di rimanere insieme. Sono ora trascorse alcune settimane e le dinamiche coniugali potrebbero essere cambiate.

Mario Abis, Nada Lofreddi e Andrea Favaretto stanno attendendo le coppie. I primi ad arrivare sono Mattia e Cristina. Gli esperti mostrano loro le immagini del primo incontro all’altare e dei momenti più belli del loro viaggio di nozze.

I due coniugi si emozionano nel rivivere quegli attimi. Cristina in particolare quando vide Mattia per la prima volta aveva voglia di fuggire perché non rappresentava il suo tipo ideale. Ora sorride ripensando ai suoi iniziali pregiudizi. Mattia e Cristina hanno affrontato con serenità la loro quotidianità, anche sul lato intimo che è avvenuto gradualmente. Hanno però deciso di separarsi perché tra loro non è scattato l’amore. Nonostante ciò ripeterebbero l’esperimento sociale. Prima di andare via restituiscono le fedi agli esperti, che avevano invece sperato nel lieto fine.

Matrimonio a prima vista Italia, Gianluca e Giorgia

E’ il turno di Gianluca e Giorgia, che avevano deciso di rimanere insieme. Gli esperti mostrano alla coppia i momenti salienti del giorno successivo alla prima notte di nozze.