Ultima fermata 6 aprile diretta: le coppie della terza puntata

Al via dalle 21.30 su Canale 5 il terzo appuntamento con Ultima fermata del 6 aprile. Il reality show è prodotto da Fascino, e condotto da Simona Ventura, che presta volto e voce al programma televisivo. In questa nuova puntata, verranno presentate nuove coppie, e scopriremo se daranno un’altra chance alla loro redazione, o se divideranno le loro strade.

Ultima fermata 6 aprile diretta

La terza puntata di Ultima fermata del 6 aprile, inizia con la presentazione della prima coppia formata da Luca e Stefania, che stanno insieme da 12 anni. Il motivo della loro crisi è la gelosia da parte di lei a seguito di un tradimento di Luca. Inizia così il loro percorso all’interno del reality. “Voglio sentirmi di nuovo sicura, come lo ero prima del tradimento” afferma Stefania.

La seconda coppia è invece formata da Francesca e Luigi, genitori di un bambino di 2 anni e mezzo. Il loro amore nasce su Facebook. Lui lavorava come cuoco in Portogallo, ma lascia tutto per stare più vicino alla sua fidanzata. Francesca dichiara di essere certa di essere stata tradita dal suo compagno, per via di alcuni messaggi visti sul cellulare di lui. Per questo motivo decide di chiamare Ultima fermata.