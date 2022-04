Isola dei Famosi, Silvano è stato squalificato dal programma

Condividi su

Silvano de I Cugini di Campagna non è più un concorrente de L’Isola dei Famosi. Il naufrago, infatti, è squalificato dal programma per aver pronunciato un’espressione blasfema. Il fatto è avvenuto nel corso dell’ultima diretta del programma, andata in onda lo scorso lunedì 4 aprile. La decisione è stata comunicata da Mediaset, che ha riilasciato un comunicato stampa nel tardo pomeriggio del 6 aprile.

Isola dei Famosi Silvano, il comunicato di Mediaset

Il comunicato di Mediaset è decisamente scarno di informazioni. L’emittente privata, infatti, si è limitata ad affermare di aver preso la decisione in collaborazione con Canale 5. Inoltre, Mediaset ha fatto sapere di aver verificato ciò che è successo prima di prendere la decisione. Dagli accertamenti effettuati, l’emittente è arrivata alla conclusione che “il concorrente, appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos, ha effettivamente usato un’espressione blasfema“. Mediaset, infine, ha chiesto scusa per ciò che è avvenuto, parlando di un episodio “inacettabile”.

La decisione di squalificare Silvano da L’Isola dei Famosi era prevedibile. Nel sito Mediaset Play, infatti, il momento incrimato non è presente all’interno dello streaming della puntata. Cosa, questa, che ha fatto subito pensare a un qualche tipo di fondatezza nelle accuse rivolte al concorrente.

Isola dei Famosi Silvano, non si sa cosa accadrà a Nick Luciani

Mediaset, nel comunicato in cui annuncia la squalifica di Silvano da L’Isola dei Famosi, non ha fornito ulteriori. Non è chiaro, in particolare, ciò che succederà ora a Nick Luciani, amico e compagno di avventura dell’ex concorrente. In questa edizione del reality, infatti, i naufraghi presenti su Playa Accoppiada sono tutte coppie. Nick, invece, è rimasto da solo e, per questo, la sua permanenza sulla Playa non è scontata.

Il futuro del cantante sarà noto nella puntata de L’Isola dei Famosi in onda il 7 aprile. Tra le ipotesi, c’è quella secondo la quale Nick potrebbe passare direttamente a Playa Sgamada. Qui, infatti, vengono inviate le coppie che, perdendo al televoto, vengono ‘scoppiate’.

Il concorrente ha pronunciato l’espressione blasfema dopo pochi minuti dal suo ingresso

Quella di Silvano a L’Isola dei Famosi è stata un’esperienza decisamente breve. L’artista, infatti, ha pronunciato l’espressione blasfema subito dopo il suo approdato sull’isola. Silvano, come tutti i concorrenti del programma, si è lanciato dall’elicottero e, dunque, ha raggiunto l’atollo nuotando. Nonostante la fatica, però, l’artista è riuscito a raggiungere l’Isola, dove lo attendeva Alvin. Parlando con lui, Silvano si è lasciato sfuggire l’imprecazione. Subito, dallo studio, si è compresa la gravità della gaffe. Nicola Savino, opinionista del programma, ha infatti risposto alle parole di Silvano esclamando: “Ahia”.