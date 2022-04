Stasera in tv giovedì 7 aprile 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 7 aprile 2022. Su Rai 3 va in onda Amore Criminale con Veronica Pivetti. Su Canale 5 un nuovo appuntamento de L’Isola dei famosi con Ilary Blasi.

Stasera in Tv giovedì 7 aprile 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Don Matteo 13 con Terence Hill e Flavio Insinna. Nell’episodio Amore e Rabbia L’adolescente Federico viene visto fuggire dalla casa di un avvocato che è stato appena ucciso. Don Matteo si offre di aiutarlo ma il ragazzo si mostra scorbutico e colmo di rabbia. Nel frattempo Valentina sembra essere sempre più vicina a Nardi.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film commedia del 2017, Mister Felicità con Alessandro Siani. Martino, un ragazzo svegliato e depresso, decide di lasciare la Campania per raggiungere la sorella che vive in Svizzera. Dovrà affrontare alcuni imprevisti e disavventure.

Rai 3, alle 21.25, manda in onda Tocca a noi. Musica per la pace con Andrea Delogu, Marco Baliani e Daniele Piervincenzi. L’evento promuove la raccolta fondi di Save The Children per l’Ucraina. Salgono sul palco, tra gli altri, Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animal and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, La Rappresentante Di Lista, Noemi. Nasce dall’idea de La Rappresentante Di Lista. Il concerto viene trasmesso anche su Rai Radio 2, con Gino Castaldo e Ema Stokholma.

Stasera in Tv giovedì 7 aprile 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa del conflitto tra Ucraina e Russia, soffermandosi anche sugli italiani che hanno scelto di andare a combattere al fianco delle due fazioni. Focus anche sui rincari sulle bollette e sui generi alimentari. Tra gli ospiti Davide Faraone, Gianluigi Paragone, Andrea Romano, e Gianfranco Librandi.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il reality L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi. La conduttrice commenta le dinamiche che accadono sull’isola con gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Il pubblico deve scegliere chi eliminare tra Llona e Roger, Lory e Marco.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda la seconda puntata di Battiti Live- Il viaggio nella musica con Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis. La kermesse musicale si svolge a bordo di una nave da crociera. Salgono sul palco, tra gli altri, Noemi, Elodie, Giusy Ferreri, Ermal Meta e Mr Rain.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli continua ad occuparsi della conflitto bellico tra Ucraina e Russia, soffermandosi anche sulle ripercussioni politiche ed economiche sul piano nazionale ed internazionale. Come accade ogni settimana gli argomenti trattati sono commentati da ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette il film fantascienza del 2015, La Guerra dei mondi con Tom Cruise. Ray Ferrier, separato con due figli, cerca di salvare la propria famiglia dall’attacco degli alieni che hanno invaso la terra. Sarà una lotta contro il tempo.

I film stasera su Iris, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1999, Testimone involontario con Keenen Ivory Wayans. Il sergente James Dunn è accusato di omicidio. Per salvarsi della pena di morte decide di accettare l’incarico di eliminare un pericoloso trafficante di biotecnologie.

Cine34, alle 21.00, trasmette il film commedia del 1995, I Laureati con Leonardo Pieraccioni. La pellicola racconta le vicende di alcuni studenti universitari fuori corso che condividono lo stesso appartamento a Firenze. Nessuno di loro sembra davvero intenzionato a concludere gli studi.

Stasera in Tv giovedì 7 aprile 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film horror del 2021, Il Sacro Male con Jeffrey Dean Morgan. Una ragazza dopo aver creduto di aver avuto l’apparizione della Vergine Maria, riacquisisce l’udito e comincia a fare dei miracoli. Un giornalista quasi al declino della propria carriera decide di indagare.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2021, Tre Piani con Nanni Moretti. Il film racconta le vicissitudini di tre famiglia che vivono in un edificio borghese, tra segreti, conflitti, riappacificazioni.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2012, Parental Guidance con Bette Midler. I coniugi Artie e Diane devono prendersi cura dei nipotini mentre la madre è obbligata ad andare fuori città. L’impresa si rivela più complicata del previsto in quanto i ragazzini saranno ingestibili.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 1997, Arma Letale 4 con Mel Gibson. I poliziotti Murtaugh e Riggs devono occuparsi del traffico di immigrati clandestini gestito da un’organizzazione criminale cinese.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film drammatico del 2013, The Counselor- Il procuratore con Cameron Diaz. Un avvocato per far fronte alle difficoltà economiche decide di collaborare con un narcotrafficante. Ma la compagna di quest’ultimo ha intenzione di incastrarlo.