Stasera in tv venerdì 15 aprile 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 15 aprile 2022. Su Raitre il documentario di Edoardo Leo, Luigi Proietti detto Gigi. Su Rete 4 invece l’attualità con Quarto grado, trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi.

Stasera in tv venerdì 15 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.00, serata di Liturgia: Rito della Via Crucis. Dopo due anni di assenza forzata causa pandemia, nella emozionante cornice del Colosseo a Roma, Papa Francesco torna a celebrare la Via Crucis. E’ il rito della Chiesa cattolica, all’interno della Settimana Santa, con il quale si ricostruisce il doloroso percorso di Gesù verso la crocifissione sul Monte Golgota.

Su Raitre, alle 21.20, il film-documentario Luigi Proietti detto Gigi. Un documentario che Edoardo Leo ha dedicato al grande Gigi Proietti (1940-2020). La carriera e la vita dell’artista vengono ripercorse non solo grazie ai suoi ricordi, ma a filmati girati dietro le quinte dei suoi spettacoli teatrali e ai contributi di colleghi come Renzo Arbore, Fiorello e Paola Cortellesi.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night con Neri Marcorè. Il primo reportage è dedicato ai Caschi blu della cultura, la task force che salvaguarda il patrimonio artistico di aree colpite da emergenze. A seguire, la vicenda de “Il vaso di fiori” di Jan van Huysum, trafugato nel 1943 e restituito agli Uffizi nel 2019.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero, si avvale ogni settimana del contributo di esperti e opinionisti. Tra loro c’è anche una giornalista ucraina, Cristina Suvorina, che traduce e commenta in diretta le notizie e i video sulla guerra che arrivano da agenzie e social.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Big Show. Nello show di Enrico Papi le sorprese non finiscono mai. Ogni settimana persone normali, ma dotate di un talento speciale, vengono fatte salire su un palco camuffato, che a un certo punto si apre su un pubblico di mille spettatori pronti ad applaudire. Alcuni si bloccano e non riescono a parlare.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Guerra, tensioni internazionali, milioni di sfollati, prezzi in aumento. Non è proprio un bel momento per il mondo e per l’Italia, ma Diego Bianchi ce la mette tutta per raccontare i fatti senza rinunciare a un pizzico di leggerezza.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni. Si conclude la quinta stagione in onda per la prima volta in chiaro. Padrone di casa, Costantino della Gherardesca, che commenta la sfida tra le quattro spose. Le categorie votate sono location, cibo, abito ed evento.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Rivediamo alcuni dei momenti più divertenti dello show di Maurizio Crozza. Il comico genovese ha proposto diversi personaggi per rileggere l’attualità con parodie, canzoni e irresistibili monologhi.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Katia Follesa e Damiano Carrara si trovano questa settimana ad Aosta. Le pasticcerie in gara sono Mafrica, Gatò e Chocolat: quali delle loro prelibatezze soddisferà il palato dei nostri giudici?

I film di questa sera venerdì 15 aprile 2022

Su Raidue, alle 21.20, il film storico del 2013, di Darren Aronofsky, Noah, con Russell Crowe, Jennifer Connelly. Adirato con l’umanità, il Creatore decide di scatenare sulla Terra il diluvio universale. Spetterà al suo prescelto Noè (Russell Crowe) costruire un’arca per salvare sua moglie Naameh (Jennifer Connelly), i figli e le mogli dei suoi figli. Inoltre dovrà contenere una coppia di esemplari di ogni specie animale.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film drammatico del 1976, di John G. Avildsen, Rocky, con Sylvester Stallone. Philadelphia. Rocky Balboa (Sylvester Stallone) è un giovane pugile italo-americano di scarse speranze, ma un giorno gli si presenta l’occasione della vita: sfidare il campione del mondo Apollo Creed (Carl Weathers). Per prepararsi all’incontro, Rocky si affida all’anziano allenatore Mickey.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2015, di George Miller, Mad Max: Fury Road, con Tom Hardy. Dopo aver vendicato la morte della famiglia, Max lascia il corpo di polizia. Ma ora deve sopravvivere ai feroci guerrieri che imperversano nelle lande desolate del suo paese.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Clint Eastwood, Debito di sangue, con Clint Eastwood, Anjelica Huston. Il detective Terry McCaleb ha subìto un trapianto di cuore che gli ha salvato la vita. Quando scopre che la donatrice è stata uccisa da un serial killer decide di indagare.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1984, di Sergio Martino, L’allenatore nel pallone, con Lino Banfi. L’allenatore Oronzo Canà riceve a sorpresa l’incarico di guidare una squadra promossa in serie A. Dopo la bizzarra campagna acquisti del presidente, la salvezza pare impossibile, e invece…

Stasera in tv venerdì 15 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di J-J Annaud, Notre-Dame in fiamme, con Samuel Labarthe. Nel tardo pomeriggio del 15 aprile 2019, nella cattedrale di Notre-Dame, a Parigi, divampano le fiamme. Pompieri, polizia e altri servizi d’emergenza lottano per 24 ore per salvarla.

Su Sky Cinema Due, infine, alle 21.15, il film commedia del 2013, di e con John Turturro, Gigolò per caso. Per cercare di sbarcare il lunario, Fioravanti fa il gigolò, mentre il suo amico Murray gli fa da manager. L’incontro con Avigail, la vedova di un rispettato rabbino, sconvolge, però, la vita di entrambi.