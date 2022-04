Come una volta: un amore da favola, il reality che fa scoccare l’amore nell’800 in arrivo su Nove

Condividi su

Arriva in tv un nuovo programma dal titolo Come una volta: un amore da favola che miscela la formula reality e dating show in un’ambientazione ottocentesca da fiaba.

Il 20 aprile debutta sul canale Nove Come una volta: un amore da favola, format inedito la cui trama narrativa ha al centro la trasposizione in un’epoca passata dagli usi e costumi diversi. Ad animare il reality un cast tutto giovanile. Protagonisti del programma tv sono sei ragazzi e sei ragazze che si caleranno, con non poche difficoltà, nel contesto del 1821. Vivranno un’avventura magica all’interno di una location da favola: un castello italiano che riporta indietro nel tempo, rievocando l’atmosfera cavalleresca.

I concorrenti dovranno abbandonare le abitudini di vita moderne, a cominciare dallo smartphone, e tutti i comfort acquisiti, supportati da un team di esperti che li seguiranno da vicino. Come una volta: un amore da favola, uscito in anteprima su Discovery andrà in onda su Nove a partire da mercoledì 20 aprile 2022 in prima serata, dalle 21.25. Il dating show, che ha avuto risalto a livello internazionale, è prodotto da Casta Diva.

Location fiabesca e idea romantica del reality show di Nove

Il nuovo programma è stato ambientato nella fortezza storica del castello di Govone (provincia di Cuneo) – patrimonio artistico dell’Unesco – residenza della casa reale dei Savoia tra il XVIII e il XIX secolo. L’idea del dating show, nata sull’onda della fortuna attuale delle produzioni filmiche che evocano le epoche passate, si ispira ad una location stile ‘800.

L’opera è realizzata dalla branch della casa di produzione milanese Casta Diva – costola di Casta Diva Group -. Ideata da Massimo Righini – chief creative officer della casa di produzione Casta Diva – in collaborazione con Francesco Gorgoni. Come una volta: un amore da favola ha ricevuto gli elogi critici di Virginia Mouseler – nota guru della tv – valutata tra le migliori premieres originali al mondo della stagione 2022.

Come una volta: un amore da favola il cast

La prima stagione di Come una volta: un amore da favola si articola in 6 puntate da 60 minuti ciascuna più uno speciale finale intitolato “La reunion”. Il reality è disponibile in anteprima streaming su Discovery+.

Come una volta: un amore da favola debutterà in chiaro mercoledì 20 aprile 2022, alle 21.25. Il pubblico potrà fruire della visione del primo episodio in contemporanea su Nove e Real Time. In seguito il programma tv andrà in onda soltanto su Nove.

La trama narrativa ripropone lo stile di vita e i costumi tipici di un’epoca storica del passato. Il centro propulsore del reality è il corteggiamento romantico e demodé dell’800 in vista della nascita di un amore. I protagonisti del dating show sono 12, suddivisi in damigelle e gentiluomini. Nel parterre delle donzelle vedremo Aurora, Clelia, Gabriella, Glenda, Matilda e Sofia. Nel versante dei 6 cavalieri concorreranno Cristiano, Davide, Joseph, Riccardo, Rocco e Ruben.

I concorrenti del reality soggiorneranno per un mese in un ambiente completamente estraneo alle loro abitudini. L’ambientazione di Come una volta, difatti, è il 1821, ciò comporta un’alienazione dei 12 ragazzi rispetto a tutto ciò che hanno conosciuto sino ad oggi. Essi assumeranno comportamenti da perfetti personaggi ottocenteschi. Significa abiti storici appropriati, galateo, equitazione, corteggiamento tradizionale e tutto ciò che rientra nel modello di vita nobiliare dell’epoca.

Per riuscire in tale impresa i partecipanti, nel corso delle 6 puntate, saranno supportati della consulenza di figure competenti in varie discipline. Ad arricchire la trama del reality la presenza nel cast di Elisa Vianello, psicologa e psicoterapeuta. A lei è demandata la missione di impartite ai 12 protagonisti le buone maniere nell’approccio con l’altro sesso.

Poi Nicolay Selikovsky, nel ruolo di conduttore e Maestro di Cerimonie, insegnerà ai concorrenti le regole del ballo. Le coreografie sono curate dal coreografo Emanuele Pironti. Il tutor Massimo Da Cepparello sarà il precettore. E Laura Pranzetti Lombardini, istruttrice del gruppo delle dame.

Come una volta: un amore da favola si struttura in base ad un meccanismo di gioco da reality che prevede al centro dei balli fastosi. Nel corso di ciascuna cerimonia i concorrenti saranno convocati a turno per dichiararsi apertamente, esternando i loro sentimenti alla damigella o al gentiluomo che li ha fatti innamorare. Il dating show si concluderà con il ritorno dei 12 concorrenti nel tempo attuale per acclarare se le regole di Come una volta abbiano fatto breccia nell’animo dei ragazzi e, chissà, anche nel cuore.