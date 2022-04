Atletica, la Diamond League sui canali Rai fino al 2024

Condividi su

Continua il sodalizio tra l’atletica internazionale e la Rai: la televisione di Stato, infatti, ha annunciato l’acquisizione dei diritti tv per trasmettere le competizioni della Diamond League. L’evento, che avviene tra maggio e settembre, riunisce insieme i più importanti meeting organizzati dalla federazione internazionale, ovvero la World Athletic.

Diamond League sulla Rai, tra i telecronisti anche Franco Bragagna

Le gare della Diamond League, in particolare, saranno trasmesse su diversi canali Rai. L’emittente tv pubblica, infatti, ha annunciato che l’evento sarà mandato in onda su Rai Sport HD. A supporto del canale tematico sportivo, però, ci saranno anche le reti generaliste, in particolare Rai 2 e Rai 3 (che già in passato hanno trasmesso competizioni dell’atletica internazionale).

L’intera Diamond League, in onda sui canale Rai, sarà commentata da alcune delle voci più apprezzate dal mondo dell’atletica italiana. In primis, le gare saranno raccontate dal giornalista Franco Bragagna. Da anni voce dell’atletica italiana, Bragagna è stato il commentatore dei tanti trionfi italiani ottenuti nell’ultima Olimpiade di Tokyo 2021 (su tutti anche l’oro nei 100 metri di Marcell Jacobs). Tra i commentatori, poi, ci sarà anche Luca Di Bella. Il commento tecnico, invece, sarà curato da Stefano Trilli. Interviste e servizi, infine, saranno affidati alla voce di Elisabetta Caporale.

Diamond League sulla Rai, le tappe: si parte il 13 maggio con il meeting di Doha

Il primo appuntamento della Diamond League 2022 sarà il 13 maggio, quando la Rai trasmetterà il meeting di Doha, in Qatar. Successivamente, l’evento toccherà le città di Birmingham (21 maggio), Eugene, negli Stati Uniti (28 maggio) e, poi, Rabat, in Marocco (5 giugno, in quella che sarà l’unica tappa a disputarsi nel continente africano).

La quinta tappa della Diamond League 2022, in onda sui canali Rai, si disputerà, invece, a Roma. La tappa italiana è prevista per il 9 giugno. La competizione, poi, proseguirà con le tappe di Oslo (16 giugno), Stoccolma (18 giugno), Shanghai (30 luglio), Shenzen (6 agosto), Monaco (10 agosto) e Losanna (26 agosto). Infine, l’evento si concluderà con le ultime due tappe di Bruxelles (2 settembre) e Zurigo (7 e 8 settembre).

La tappa di Roma è in programmazione su Rai 3

Dando uno sguardo alle tappe della Diamond League 2022, in onda sulla Rai, ci sono due appuntamenti che spiccano per importanza. Il primo è quello che si disputa negli USA il 28 maggio. Nella città di Eugene, nell’Oregon, si disputeranno, infatti, i prossimi campionati del mondo. La competizione iridata è in calendario nel mese di luglio.

Il secondo evento, su cui occorre porre l’attenzione, invece, è quello nostrano, a Roma. La competizione, in questo caso, si svolgerà dallo Stadio Olimpico di Roma, dove si prevede già il tutto esaurito. Il Golden Gala sarà dedicato al grande Pietro Mennea e verrà trasmesso su Rai 3, dalle ore 20 alle ore 22.