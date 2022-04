Isola dei Famosi 22 aprile, diretta: Marco Senise su Playa Sgamada, Beatriz contro Estefania

Condividi su

Venerdì 22 aprile, dalle ore 21:40 su Canale 5, è prevista la messa in onda di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. A condurre, come di consueto, ci sarà Ilary Blasi. In studio anche gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Secondo quanto anticipato da Mediaset, durante la diretta le due tribù di concorrenti saranno sciolte. Inoltre, nel corso della puntata, si scoprirà l’esito del televoto. In nomination, infatti, ci sono Ilona Staller, la coppia Roger-Estefania, Nick e Marco Senise.

Isola dei Famosi 22 aprile diretta: inizia la puntata

Inizia la puntata de L’Isola dei Famosi del 22 aprile. Ilary Blasi annuncia che, stasera, ci sarà una seconda eliminazione a sorpresa. Un filmato ricorda al pubblico le ultime tensioni tra i concorrenti. La conduttrice si collega subito con i naufraghi presenti in Palapa. Si parla del “cocco-gate”: il gruppo guidato da Blind e Roger, infatti, è stato accusato, in settimana, di aver rubato dei cocchi appartenenti all’altro gruppo. Un filmato mostra quanto successo. In Palapa si accende lo scontro. Edoardo Tavassi, infatti, accusa Blind di voler litigare per avere visibilità: “Dove c’è il litigio, si fionda“. Roger, invece, ammette di provare dell’antipatia verso Guendalina.

Ilary Blasi chiude ufficialmente il televoto. Guendalina ammette: “Spero esca la coppia che mi odia”. Blind, invece, spera che a uscire sia Marco Senise. La conduttrice comunica che Nick è il primo concorrente salvo, mentre il destino degli altri sarà reso noto più tardi.

Scontro tra Licia ed Estefania, Marco Senise è il primo eliminato della puntata

La puntata de L’Isola dei Famosi del 22 aprile prosegue: si parla, ora, dello scontro tra Licia ed Estefania. Quest’ultima, in particolare, ha accusato la collega naufraga di aver chiesto agli altri concorrenti di farle vincere la prova leader. Versione, questa, confermata anche da Alessandro. Estefania ammette che il gruppo ha fatto vincere Licia. Quest’ultima conferma: “Se potessi tornare indietro non chiederei più ad Alessandro di mollare la presa“. Vladimir Luxuria prende la parola e ne ha per tutti: in primis accusa Licia di aver mentito, poi attacca gli altri concorrenti per aver falsato la prova leader.

Ilary Blasi cambia argomento: si parla del rapporto tra Carmen Di Pietro e Marco Senise. Nicola Savino ironizza: “Mi piace la parte over dell’Isola dei Famosi“. Alessandro, interpellato dalla conduttrice, si dice “senza parole“. Ilary, poi, si fa seria e legge il verdetto del televoto: il primo eliminato della serata è Marco Senise. La sua avventura proseguirù su Playa Sgamada. Il concorrente, poi, dà il bacio di giuda a Ilona. Intanto, le percentuali dicono che il preferito dal pubblico è stato Nick, che ha raccolto il 46% dei voti. Ilary, poi, annuncia ai concorrenti una seconda eliminazione. Questa sarà decretata da una sfida tra le tribù: i membri della squadra perdente, infatti, andranno tutti in nomination e, dunque, saranno a rischio eliminazione.

Isola dei Famosi 22 aprile diretta, si parla della relazione tra Roger ed Estefania

Prosegue la puntata de L’Isola dei Famosi del 22 aprile. Si parla della relazione tra Roger ed Estefania. In studio, infatti, è presente Beatriz, l’ex fidanzata del naufrago. Confronto tra Estefania e Beatriz. Quest’ultima attacca la naufraga: “Io non parlo di persone e argomenti che non conosco. Tu non sai niente. Come donna non sai metterti nei panni degli altri. Sei bellissima, ma ti manca solidarietà femminile“. Estefania risponde: “Fai parte del suo passato e i trascorsi di Roger non mi interessano“. Ilary Blasi propone a Beatriz di partire per l’Honduras per incontrare Roger. La ragazza accetta. Luxuria: “Ho già i pop corn pronti“. Prima pausa pubblicitaria.

Scontro tre le due tribù: i Cucaracha al televoto

Inizia nuovamente la puntata de L’Isola dei Famosi del 22 aprile. Le due tribù sono schierate in spiaggia, pronte per affrontare la sfida: la squadra vincente sarà immune dalla seconda eliminazione. A vincere sono i Tiburon, mentre tutti i concorrenti della tribù dei Cucaracha saranno al televoto. A lasciare la Palapa, dunque, sarà uno tra Guendalina, Edoardo, Nick, Nicholas, Lory Del Santo e Carmen Di Pietro.

Ilary Blasi torna in Palapa e parla con Ilona Staller, già posizionata in zona nomination. La naufraga ammette le difficoltà dovute ai giochi e alla fame, ma si dice comunque felice per aver scelto di partecipare al programma. La conduttrice, poi, manda in onda un filmato sulla vita di Ilona. La naufraga commenta: “I miei genitori hanno divorziato quando avevo tre anni e mio padre se ne è andato. Mamma ha fatto di tutto per aiutare me e i miei fratelli. Ho fatto la fotomodella perché con i soldi che guadagnavo potevo aiutare in casa. Ora nel mondo conoscono tutti il mio nome e di questo sono orgogliosa. Prima della nascita di Ludwig, ho perso una bambina“.

Carmen Di Pietro si cimenta in una prova sulla conoscenza dell’italiano

Continua la puntata de L’Isola dei Famosi del 22 aprile. Si parla di Carmen Di Pietro e della sua conoscenza dell’italiano. Ilary Blasi comunica alla naufraga che dovrà cimentarsi in una prova sulla cultura generale. Se Carmen supererà il test, il figlio Alessandro potrà mangiare delle polpette fritte. Prima del quiz, però, ci sarà la pubblicità.