Stasera in tv sabato 23 aprile 2022, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 23 aprile 2022. Su Raitre, il programma di Domenico Iannacone, Che ci faccio qui. Su Rete 4 invece va in onda il film commedia Pari e dispari con Terence Hill e Bud Spencer.

Stasera in tv sabato 23 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma Ulisse, il piacere della scoperta. In occasione del 96° compleanno di Elisabetta II, festeggiato il 21 aprile, Alberto Angela ripropone la puntata dedicata alla sovrana del Regno Unito, trasmessa nel 2020. Un viaggio alla ricerca dell’autentico volto di una regina alle prese con i complicati rapporti con marito, figli, nuore e nipoti.

Su Raitre, alle 21.45, il programma Che ci faccio qui. Questa sera Domenico Iannacone torna nelle case popolari della periferia Est di Roma dove ritrova Mirko Frezza, un uomo dal passato turbolento, oggi attore impegnato con la sua associazione. Il suo destino si incrocia con quello di Nicola, un uomo di 45 anni, 27 dei quali passati in prigione.

Su Rai 5, alle 21.15, il comedy show Italian Stand Up. Sul palcoscenico dello Zelig, altri due monologhi all’insegna della satira. In questa puntata si esibiscono negli “stand-up” due comici molto giovani: Vincenzo Comunale e Davide Calgaro con il suo “Questa casa non è un albergo“.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. La fase serale del talent di Maria De Filippi giunge alla sesta puntata. La finale dovrebbe andare in onda venerdì 13 maggio per evitare il confronto con l’Eurovision Song Contest di Torino. Anche stasera chi sarà eliminato avrà un premio di 7000 euro offerto da uno degli sponsor dello show.

Su Nove, invece, alle 21.25, il documentario Putin scalata al Cremlino. La puntata di stasera ripercorre la storia della straordinaria ascesa di Vladimir Putin, passato dal KGB ai vertici del Cremlino. Scopriamo come un povero ragazzo di San Pietroburgo è riuscito a diventare uno dei leader più potenti del mondo.

Su Real Time, alle 21.40, il docu-reality Vite al limite. Larry potrebbe sottoporsi a un secondo intervento chirurgico per perdere peso. L’operazione gli consentirebbe di avere una grande opportunità per la sua carriera, ma Larry deve anche cambiare le proprie abitudini se vuole riuscire a realizzarsi.

I film di questa sera sabato 23 aprile 2022

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1978, di Sergio Corbucci, Pari e dispari, con Terence Hill, Bud Spencer. Per sgominare una banda di allibratori, i vertici della polizia affidano il caso al guardiamarina Johnny Firpo (Terence Hill). Ma il detective non conosce il mondo delle scommesse, così chiede aiuto al camionista Charlie (Bud Spencer), per anni frequentatore dei tavoli verdi.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film d’animazione del 2002, di Chris Wedge, L’era glaciale. 20.000 a.C.: tutte le creature migrano verso Sud spinte dall’avanzata dei ghiacci. Tra queste ci sono il bradipo Sid, il mammut Manny e la tigre Diego. Ma poi i tre compagni di viaggio invertono la rotta per una missione: aiutare il piccolo Roshan, un “cucciolo d’uomo” che ha perso infatti la mamma.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1997, di Richard Donner, Ipotesi di complotto, con Mel Gibson. Jerry Fletcher, tassista nevrotico, vede complotti ovunque e si confida con Alice Sutton, l’affascinante procuratore distrettuale. Ma le sue teorie non sono bizzarre come sembrano.

Stasera in tv sabato 23 aprile, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Andrew Niccol, Good Kill, con Ethan Hawke, January Jones. La vera storia di Tommy Egan, pilota di caccia che si trova costretto a rivoluzionare le sue abitudini quando inizia a guidare aeromobili a pilotaggio remoto, noti come droni.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Pedro Almodòvar, Madres Paralelas, con Milena Smit, Penelope Cruz. Janis e Ana, entrambe single, condividono la stanza dell’ospedale dove partoriscono. Janis è una donna affermata, Ana un’adolescente impaurita. Tra loro nasce così un forte legame.

Su Sky Cinema Family, infine, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Lasse Hallstrom, Qua la zampa!, con Bryce Ghelsar. Il piccolo Ethan salva un golden retriever e lo chiama Bailey. Da quel momento tra i due s’instaura un forte legame, finché, anni dopo, il cane si ammala e muore.