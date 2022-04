La Pupa e il Secchione diretta 26 aprile: la semifinale

Condividi su

Martedì 26 aprile va in onda dalle 21.25 su Italia 1 la semifinale de La Pupa e il Secchione condotto da Barbara D’Urso.

Nel corso della puntata verranno decretate le coppie finaliste in base alle prove valutate da Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style.

La conduttrice però dedica spazio anche alla liaison tra Mila Suarez e Gianmarco Onestini. Arriva inoltre in studio Drusilla Gucci per un confronto con Francesco Chiofalo e Malena, nuovamente pupa per una sera.

La Pupa e il Secchione, diretta 26 aprile, semifinale

Nella diretta del 26 aprile Barbara D’ Urso riassume ciò che è accaduto negli ultimi giorni al partire dal mescolamento tra i Pupi e le Pupe con le Secchione e i Secchioni.

Mirko Gancitano e Denis Dosio hanno scritto una lettera colma d’affetto per Francesco Chiofalo, che più tardi sarà protagonista di un confronto.

Entra in studio Maria Laura, che ha avuto uno scontro con Mila Suarez. L’oggetto del diverbio è la relazione che ha avuto con Paolo Brosio. Mila Suarez spiega che grazie a lui sta entrando nel mondo dello spettacolo, sfruttando la storia con un uomo famoso e più grande di lei. La Suarez è stata poi difesa da Gianmarco Onestini. La conduttrice manda in onda una clip in cui Mila e Gianmarco si scambiano un bacio. Entrambi negano di avere una relazione e di essere solo amici.

In trasmissione Maria Laura afferma di non aver mai voluto sfruttare la figura di Brosio per diventare un personaggio pubblico.

La Pupa e il Secchione, Flavia Vento, Chiofalo

A La Pupa e il Secchione torna Flavia Vento per una nuova esibizione. Interpreta Dorothy de Il Mago di Oz con Aristide nel ruolo dello spaventapasseri. Inizia subito un battibecco tra lei e Antonella Elia perché è lapalissiano che la Elia non lo sopporta.

Si torna su Francesco Chiofalo che è rimasto deluso la scorsa settimana da Anna Clara, che lo ha cambiato con un altro Pupo, Denis Dosio. Quest’ultimo la sta aiutando a lasciarsi andare, ad essere meno rigida con se stessa. Tra Anna Clara e Francesco però è nata una discussione nella quale è intervenuta anche Elena. Chiofalo ammette di essere stato troppo aggressivo ma si è sentito amareggiato. Ora è in coppia con Valentina, con la quale è nata una sana sintonia.