Questa sera, 2 maggio 2022, alle ore 21:45 su Canale 5 torna in diretta l’Isola dei famosi 2022. La nuova edizione del reality show è condotta da Ilary Blasi con l’aiuto degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Inviato sull’Isola: Alvin

Isola dei famosi 2022, 2 maggio, diretta

Inizia il programma. Si parla dello scontro avvenuto tra Clemente ed Alessandro. Russo non ha apprezzato il fatto che Alessandro abbia deciso di cambiare gruppo e lo accusa di fare il doppio gioco: “Mangia da un lato e dorme dall’altro“. Alessandro spiega di aver voluto prendere le distanze dalla madre per dimostrare chi è e per fare un proprio percorso personale.

Clemente e sua moglie Laura hanno avuto a che dire anche con un altro naufrago: Nicolas Vaporidis. Anche in questo caso le accuse mosse dalla coppia sono di poca chiarezza e doppio gioco. Vaporidis li accusa di essere aggressivi e poco sportivi.

Vladimir difende Alessandro, Nicolas e Guendalina (che era stata attaccata da loro nella scorsa puntata), spronandoli a stare “attenti al gatto e la volpe”. La Tavassi trova un altro ironico soprannome per Clemente e Laura: “i coniugi complotto”.

Momento televoto: Estefania è eliminata e regala il suo bacio di Giuda a Nicolas.

Isola dei famosi 2022, 2 maggio, minacce ed accuse

Su Playa Sgamada il clima sembra essere molto più disteso: Licia, Lory ed Ilona sembrano abbastanza in armonia. Si apre un televoto flash, una di loro sarà eliminata definitivamente.

Si torna sull’altra isola, dove i naufraghi devono affrontare una prova: la Pelota Hondurena. La squadra gialla affronta la squadra rossa. La prova accende gli animi ancora di più. Laura urla dichiarando di aver subito minacce da uno dei compagni (Nicolas). Clemente si sarebbe lasciato andare a minacce nei confronti di Nicolas. Vaporidis lo accusa di aver esagerato e di essere stato aggressivo.

La squadra gialla ha vinto, quindi la squadra rossa deve decidere chi andrà in nomination. A decretare chi sarà è una catena di salvataggio. Nicolas va dritto al televoto.

In Palapa Blind piange perchè si dice esausto delle accuse e degli insulti subiti dagli altri naufraghi. “Mi chiamano burattino, usano brutte parole. Non ce la faccio più” – dice Blind. Clemente spalleggia il giovane cantante, chiedendogli di raccontare un aneddoto che riguarda Nicolas. Vaporidis avrebbe tentato di attuare una strategia per conquistare i compagni. “E’ tutto degenerato. Non ho più parole” – controbatte Nicolas. Si riaccende la lite tra Clemente e Nicolas ed interviene Alvin.

Isola dei famosi 2022, Beatriz incontra Estefania e Roger

Si placano le polemiche e si passa a parlare di temi più frivoli: la routine di Carmen ed Alessandro. La Di Pietro ha raccontato che quando sono a casa è il figlio a dover svolgere molte delle faccende di casa. “Perchè devo tenere un bamboccione dentro casa?” – chiosa Carmen. “Troverai una donna prestissimo e sarai l’unico uomo a non lamentarsi dicendo ‘ma mia mamma faceva così'” – commenta Luxuria.

Beatriz è pronta ad incontrare il suo ex Roger, ma prima è il turno di Estefania. Le due si confrontano con cordialità. Beatriz sostiene di avere la propria verità da raccontare, Estefania dichiara di fidarsi di Roger e di essere tranquilla: “Sono molto sicura di me stessa”. Ilary e Nicola comunicano ad Estefania che Beatriz rimarrà qualche giorno sull’Isola insieme a Roger, mentre lei sarà costretta ad andare a Playa Sgamada. La naufraga non pare intimorita.

Si vola su Playa Sgamada dove Lory Del Santo vince il televoto e torna in gioco. “Papera” per la Blasi che invece di dire “scoraggiare” si sbaglia e dice “scureggiare”.

E’ arrivato il momento: Roger incontra Beatriz. La ragazza è furiosa con il modello, lo accusa di averle fatto delle promesse e non averle mantenute. Lui si discolpa, dicendo di averla più volte spronata a frequentare ragazzi italiani e dimenticarsi di lui. Roger confessa poi di non amare Beatriz, ma neanche Estefania.

Momento prova leader: a sorpresa è Carmen Di Pietro ad avere la meglio sugli altri ed a conquistare il titolo.

Isola dei famosi 2022, 2 maggio, Laura si ribella alle critiche

Torniamo su Playa Sgamada dove Ilary comunica alle naufraghe il risultato del televoto: Ilona deve abbandonare definitivamente l’Isola.

In postazione nomination Laura si mostra indispettita dal comportamento degli opinionisti e degli altri naufraghi che a suo parere si starebbero accanendo nei suoi confronti. Laura si dice particolarmente ferita da Vladimir, che attaccandola potrebbe influenzare il pubblico e far passare un’immagine sbagliata di lei.