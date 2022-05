Stasera in tv martedì 3 maggio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 3 maggio 2022. Su Raitre, l’attualità con #Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Su Tv8, il game show Name That Tune – Indovina la canzone, con Fabio Balsamo, Ciro Priello.

Stasera in tv martedì 3 maggio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, l’evento David di Donatello 2022. Dagli studi Rai di Cinecittà, a Roma, Carlo Conti e Drusilla Foer presentano l’edizione numero 67 del premio assegnato dall’Accademia del cinema italiano. I film che hanno ottenuto più candidature (16) sono “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino e “Freaks Out” di Gabriele Mainetti.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Passano le settimane, ma purtroppo a monopolizzare l’attenzione dell’opinione pubblica italiana e internazionale è ancora la guerra. Inevitabile dunque che anche stasera nello studio del programma ideato e condotto da Bianca Berlinguer si parli di strategia, diplomazia ed emergenza umanitaria.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Ogni occasione è buona per difendere i cittadini dal pressappochismo e, in certi casi, dall’arroganza del potere: è questa la convinzione di Mario Giordano che anche affrontando la complessità del dramma in Ucraina cerca di mettersi al servizio dei telespettatori, specialmente i più indifesi.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Villarreal-Liverpool. Stasera conosceremo il nome della prima finalista della Champions League. All’Estadio de la Ceramica i padroni di casa del Villarreal, guidati dall’allenatore Unay Emery, ospitano infatti nella semifinale di ritorno i fortissimi inglesi guidati da Jurgen Klopp. La finalissima si giocherà a Parigi il 28 maggio.

Su Italia 1, alle 21.20, il reality La Pupa e il Secchione show. Con la proclamazione dei vincitori si chiude questa edizione del reality di Italia 1, la prima condotta da Barbara d’Urso, che ha trasformato il programma inserendo elementi e personaggi che hanno fatto la fortuna dei suoi show da Domenica Live a Live – Non è la d’Urso.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Nello studio di Giovanni Floris grandi nomi del giornalismo, della politica e della cultura analizzano con il padrone di casa gli ultimi sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina e le conseguenze sulla politica internazionale.

Su Tv8, alle 21.30, il game show Name That Tune – Indovina la canzone. Secondo appuntamento con il gioco musicale condotto da Fabio Balsamo e Ciro Priello. Anche stasera due squadre, composte ognuna da 4 vip, devono dimostrare la loro competenza in materia di musica.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento crociera. Le occasioni romantiche offerte dalla nave di Flavio Montrucchio sono molteplici: dal bordo piscina alle passeggiate sui ponti al tramonto. Chissà che per i single non scatti la fatidica scintilla.

I film di questa sera martedì 3 maggio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2004, di Mike Nichols, Closer, con Jude Law, Julia Roberts. A Londra, l’aspirante scrittore Dan s’innamora della spogliarellista Alice, ma in seguito la tradisce con la fotografa Anna. Poi, fa di tutto per spingere quest’ultima tra le braccia del dermatologo Larry.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Richard Eyre, Il verdetto – The children act, con Emma Thompson. La stimata giudice Fiona Maye affronta il caso di Adam. Il ragazzo, cresciuto in una famiglia di Testimoni di Geova, non accetta una trasfusione che potrebbe salvargli la vita.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 2000, di John Woo, Mission: Impossible 2, con Tom Cruise, Dougray Scott. Sean Ambrose ha rubato un virus letale e il suo antidoto. Per recuperarli, l’agente Ethan Hunt stringe un patto con una ladra professionista, ex fiamma del suo avversario.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1971, di George Sherman, Il grande Jake, con John Wayne. Il nipote di una ricca proprietaria di ranch viene rapito da una banda di fuorilegge. La donna chiama in aiuto il nonno del bambino, un famoso pistolero che si mette subito sulle sue tracce.

Stasera in tv martedì 3 maggio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2003, di Peter Weir, Master & Commander – Sfida ai confini del mare, con Russell Crowe. Durante le guerre napoleoniche, il vascello inglese del capitano Aubrey viene attaccato dai francesi. Nonostante i danni, Aubrey insegue il nemico fino alle Galapagos.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Steven Spielberg, The Post, con Tom Hanks, Meryl Streep. 1971: Katharine Graham, proprietaria del Washington Post, e il direttore Ben Bradlee devono prendere una decisione: pubblicare o meno informazioni segrete sulla guerra in Vietnam.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Michael Hazanavicius, Il principe dimenticato, con Omar Sy. La vita di Djibi ruota intorno alla figlia Sofia: ogni sera le racconta una fiaba dove lui è il Principe Azzurro. Ma quando Sofia entra nell’adolescenza tutto sembra cambiare.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2014, di Atom Egoyan, The captive – Scomparsa, con Ryan Reynolds. La piccola Cass è stata rapita e il padre Matthew non ha mai perso la speranza di rivederla. Dopo otto anni, una serie di inquietanti indizi lo portano sulla pista giusta.