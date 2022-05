Sex Tape Italia, in arrivo su Discovery il programma dedicato alla coppia

Condividi su

Sex Tape Italia, è il titolo del nuovo programma in arrivo su Discovery. Al centro del format, l’analisi dei problemi di coppia sotto il profilo della sessualità, messa in crisi da vari fattori che verranno passati al setaccio sotto l’occhio vigile delle telecamere.

La prima edizione di Sex Tape Italia si propone come un esperimento ardito comparato ai palinsesti standard diffusi nella tv generalista. Con un cast interamente made in Italy dopo l’edizione trasmessa su Real Time sino al 2020, solo doppiata in italiano. Il programma che parla di sentimenti e sessualità andrà in onda inizialmente su Discovery+ in streaming. Con la prospettiva futura, previa valutazione degli ascolti, di portarlo in chiaro su Real Time. A prendersi cura delle coppie in crisi sotto le lenzuola la sessuologa clinica e scrittrice, Valeria Randone, che di puntata in puntata supporterà le varie coppie che hanno deciso di affidarsi al programma tv per ritrovare una chimica e riaccendere la passione sopita.

La formula di Sex Tape Italia

A Sex Tape Italia, una novità nel panorama televisivo italiano, si tratterà il tema tabù del s3sso senza pregiudizi di sorta. Al via dal 13 maggio la prima stagione di Sex Tape Italia in onda in streaming su Discovery+ per i fruitori abbonati della piattaforma. In un secondo momento il programma verrà diffuso su una delle reti del gruppo Discovery.

Perché parlare di sessualità in televisione? L’idea di lanciare Sex Tape Italia nasce dal riscontro di alcune ricerche scientifiche accreditate che riportano dati sconfortanti in tema di s3sso all’interno della coppia. Stando ai risultati di un sondaggio si attesta che il 70% degli italiani ritiene il s3sso fondamentale nella vita di coppia e individuale. Ma circa la metà del campione analizzato ammette di non trarre più godimento e benessere dalle prestazioni se3suali. Le motivazioni, causa della caduta di libido nel rapporto di coppia, sono disparate. In particolare, un’incidenza negativa proviene dalla routine quotidiana che mette a dura prova la passione.

I risultati della ricerca scientifica

Uno studio pubblicato recentemente sulla rivista scientifica Journal of Epidemiology riporta il dato che imputa alla pandemia di aver cambiato le abitudini se3suali di un terzo della popolazione, disincentivando la frequenza dei rapporti. Un altro studio divulgato dal Journal of Sexual Medicine ha ribadito la flessione decrescente del piacere tra i partner. Ciò ha favorito l’aumento delle esperienze in solitaria. Anche qui ad influire negativamente sulla ritrosia all’approccio nel rapporto a due, l’emergenza pandemica esplosa a livello mondiale.

Le coppie in crisi sotto le lenzuola

A risolvere le problematiche di coppia a Sex Tape è prevista la presenza dell’esperto. Valeria Randone, sessuologa clinica e scrittrice, incontrerà dodici coppie che richiederanno la sua competenza. Nelle quattro puntate previste a scaletta a Sex Tape Italia, di 60 minuti ciascuna, tre coppie in crisi metteranno letteralmente a nudo la loro sfera intima. Accettando di far entrare le telecamere del programma sotto le lenzuola.

Ma come faranno le coppie a ravvivare la loro fiamma spenta? I concorrenti si affideranno alla sessuologa Valeria Randone che a stretto contatto con i due partner analizzerà i filmati intimi. Si snoccioleranno i problemi comodamente seduti in salotto. La sessuologa di caso in caso evidenzierà quelle che sono le cause che ostacolano la perfetta intesa sessuale.

Con il supporto della dottoressa Randone, e partecipando a terapie di gruppo, le coppie sviscereranno i problemi alla base della frattura passionale. Nell’auspicio di superarli per ristabilire un’empatia se3suale ottimale.