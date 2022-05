Un’altra verità: anticipazioni, trama e cast della terza puntata in onda su Canale 5

Condividi su

Canale 5 propone oggi la terza puntata della serie tv Un’altra verità. Si tratta di un prodotto di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è tra Francia e Belgio. L’anno di realizzazione è il 2021. La serie si compone di dodici episodi totali. Canale 5 manderà in onda due puntate in prima serata nella collocazione del mercoledì.

Un’altra verità terza puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Benedicte Charles e Olivier Pouponneau. Protagonisti principali sono Audrey Barreyre e Joseph Layrac interpretati rispettivamente da Thierry Neuvic e Annelise Hesme. Nel cast anche Hubert Delattre nel ruolo di Jean-Christophe Barreyre .

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Basque Country nel territorio della Iparralde.

La produzione è della BE-FILMS in collaborazione con France Télévisions e RTBF.

La serie è conosciuta a livello internazionale con il titolo J’ai menti.

Un’altra verità – trama della terza puntata in onda su Canale 5

Le indagini sul caso del serial killer proseguono. Audrey scopre che è stata Marianne, la moglie di Franck, a cercare di investirla. Ana, per ottenere informazioni, incontra un uomo contattato sulla stessa app su cui era registrata la sua amica Madeleine. Intanto Jean, insospettito dal misterioso passato della moglie Audrey, riesce a rintracciare i suoi genitori: lei gli aveva sempre raccontato che erano morti in un incidente d’auto. Pauline e Leo trovano un legame tra due ex vittime di Itsas.

Secondo episodio

La sera dell’aggressione, Madeleine era andata a cambiarsi a casa di Ana, prima di raggiungere Patxi. Lì fa una macabra scoperta: trova gli abiti e le fotografie delle vittime del serial killer. A Mikel non resta che ucciderla. Ma prima che riesca a recuperare la collana, sopraggiunge Patxi che cerca di salvare Madeleine. Un testimone ha assistito alla scena: Franck. Quando Mikel scopre sul cellulare di Ana l’app del sito d’incontri, scoppia una lite furibonda.

Dove vederla

La miniserie va in onda su Canale 5 in due prime serate. Inizia il 27 aprile e si conclude il 10 maggio per un totale di sei episodi complessivi. Originariamente la serie era composta da dodici episodi che Mediaset ha rieditato in 6 episodi e ne trasmette tre a settimana.

Un’altra verità – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Un’altra verità e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Camille Lou : Audrey Barreyre

: Audrey Barreyre Thierry Neuvic : Joseph Layrac

: Joseph Layrac Annelise Hesme : Sophie Barreyre

: Sophie Barreyre Hubert Delattre : Jean-Christophe Barreyre

: Jean-Christophe Barreyre Natalia Dontcheva : Marianne Montel

: Marianne Montel Stéphan Guérin-Tillié : Mikel Condé

: Mikel Condé Roxane Bret : Ana Condé

: Ana Condé Marilyn Lima : Pauline Layrac

: Pauline Layrac Marylin Lima : Pauline

: Pauline Patrick Médioni : Franck Montel

: Franck Montel Christopher Bayemi : Jean Vigne

: Jean Vigne Hélène Seuzaret : Catherine Inuretta

: Catherine Inuretta Nicolas Abraham: Victor Inuretta