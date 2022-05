Primo appuntamento Crociera 3 maggio diretta: Sandra Milo ospite a bordo della nave

Condividi su

Va in onda alle 21.20 su Real Time la puntata del 3 maggio di Primo appuntamento Crociera. Sarà Sandra Milo l’ospite del reality show sull’amore, condotto da “Il Re di Cuori” Flavio Montrucchio. Riuscirà l’attrice a trovare l’amore a bordo della nave? Gli altri single che prenderanno parte alla seconda puntata sono: Gianluca ed Eleonora, Nicolò e Noemi, Cosimo e Alice. Scopriremo inoltre l’evoluzione della storia tra Edoardo ed Eleonora, protagonisti della prima puntata.

Primo appuntamento Crociera 2 maggio diretta

Inizia la seconda puntata del 3 maggio di Primo appuntamento Crociera con Flavio Montrucchio. La nave dell’amore è pronta a salpare, ed il primo ospite è Gianluca di 39 anni, vive a Roma ma è di Palermo. La seconda single si chiama Alice 22 anni, di Sassari e studia infermieristica. E’ un appassionata di sport e crede nel colpo di fulmine. Noemi ha 35 anni viene da Roma, fa la commessa e si definisce una persona dinamica.

Il single Cosimo ha 21 anni e vive a Firenze, pratica il nuoto come sport e il suo sogno è quello di partecipare alle Olimpiadi. Si definisce un ragazzo ambizioso che ama puntare in alto. La puntata del 3 maggio di Primo appuntamento Crociera prosegue con Nicolò 41 anni di Torino. E’ un cantante soprannominato “Metroman” perché canta in metropolitana.

La nave da crociera nella puntata del 3 maggio di Primo appuntamento accoglie a bordo anche una diva. Si tratta di Sandra Milo di 89 anni, che afferma di non aver mai avuto un appuntamento al buio. Simona ha 41 anni di Roma ed è una parrucchiera. E’ un’eterna romantica e crede nel principe azzurro.

Le cene tra i single

La seconda puntata del 3 maggio di Primo appuntamento Crociera continua con le cene tra i single. I primi ad incontrarsi sono Gianluca e Simona che riescono fin da subito a trovare il giusto feeling, accompagnando la cena a suon di battute e risate. L’appuntamento al buio per Cosimo lo porterà invece a conoscere Alice. L’argomento principale del loro incontro è lo sport. Dopo la cena si tuffano in piscina, dove entrambi si scambiano il loro primo bacio.

Si accomoda al bar anche Noemi che, mentre aspetta la persona con cui andrà a cena, parla un po’ di sé con il barman Mauro. Noemi infatti incontra Nicolò il “Metroman”. I due se pur con un po’ di fatica, cercano di conoscersi meglio. Nella puntata del 3 maggio di Primo appuntamento ritroviamo anche Edoardo ed Eleonora, che abbiamo conosciuto nella scorsa puntata. I due stanno continuando la crociera insieme, e confidano a Flavio la sintonia trovata.

Qualcosa però tra i due sembra non esser andata per il verso giusto. Eleonora ha lasciato infatti un bigliettino ad Edoardo dove gli comunica che spera di poterlo incontrare nuovamente un giorno, ma che adesso deve andare. Anche Sandra è in attesa del suo incontro magico. Scopriremo infatti nella prossima puntata di Primo appuntamento Crociera, chi cenerà con lei.

L’evoluzione delle coppie

Scopriamo l’evoluzione delle coppie della puntata del 3 maggio di Primo appuntamento Crociera. Gianluca e Simona, dopo una notte passata insieme hanno deciso di fare un’escursione a Palermo. Anche Cosimo e Alice proseguono insieme la crociera. Vengono da due città distanti e questo suscita in loro un po’ di preoccupazione, ma hanno deciso di non pensarci e di godersi il viaggio.

Noemi e Nicolò non hanno invece trovato il giusto feeling, e hanno deciso di proseguire la crociera separatamente, sperando di non incrociarsi mai. Il principe Edoardo, dopo la delusione con Eleonora è sbarcato da solo. Sembrerebbe che lei dopo il messaggio vocale di lui abbia cercato di contattarlo telefonicamente ma non ha ottenuto alcuna risposta.