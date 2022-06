Formula 1 GP Silverstone, tutti gli appuntamenti e gli orari in tv: qualifiche e gara in differita su TV8

Condividi su

Venerdì 1° luglio prende il via il week-end del GP di Silverstone di Formula 1. Il mondiale, giunto al suo decimo appuntamento, arriva in Gran Bretagna. Qui, per l’appunto, si corre nel circuito di Silverstone, inaugurato nel 1947 e nel quale, nel 1953, si disputò la prima gara del campionato del mondo di F1. Tutti gli appuntamenti del week-end saranno visibili, in diretta streaming, su Now Tv e sull’app Sky Go.

Formula 1 GP Silverstone, gli appuntamenti del venerdì

Gli appuntamenti del GP di Silverstone di Formula 1 inizieranno, come detto, venerdì 1° luglio. In tale data, a partire dalle ore 14:00, si correrà la prima sessione di prove libere. Queste dureranno un’ora, concludendosi dunque alle 15:00. Due ore più tardi, dalle 17:00 alle 18:00, i piloti torneranno in pista per la seconda libera.

Entrambi gli appuntamenti saranno visibili in diretta solo su Sky. L’emittente satellitare a pagamento, infatti, detiene in esclusiva i diritti tv del campionato del mondo e, per questo, trasmetterà tutti gli appuntamenti del Gran Premio. Le sessioni del venerdì saranno trasmesse su Sky Sport F1, canale 207. Il commento delle libere sarà a cura di Carlo Vanzini e Roberto Chinchero. Subito dopo le due prove andrà in onda l’approfondimento Paddock Live, condotto da Federica Masolin e Davide Valsecchi. In tale appuntamento sarà analizzato quanto avvenuto sul circuito.

Formula 1 GP Silverstone, dove vedere le qualifiche

Il week-end del GP di Silverstone di Formula 1 continua nella giornata di sabato 2 luglio. In tale data, dalle ore 13:00 alle 14:00, i piloti dovranno correre la terza (e ultima) sessione di prove libere. Queste, commentate da Vanzini, Chinchero e Marc Genè, saranno trasmesse solamente su Sky. L’emittente, in particolare, manderà in onda la sessione su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213).

Dalle ore 16:00, invece, il calendario del GP di Silverstone di Formula 1 conterrà le qualifiche. La sessione, oltre che sui canali 207 e 213, sarà visibile pure Sky Sport Uno (201) e avrà il commento di Vanzini-Chinchero-Gené. Sul canale tematico Sky Sport F1 l’appuntamento sarà preceduto e seguito (rispettivamente dalle 15:30 e dalle 17:15) da Paddock Live. Le qualifiche saranno visibili anche in chiaro, tramite il canale TV8. Qui l’appuntamento partirà in differita, dalle ore 19:45.

La gara

Il clou del GP di Silverstone di Formula 1, però, sarà domenica 3 luglio. In tale data, dalle ore 16:00, si correrà la gara. Quest’ultima, esattamente come per le qualifiche, sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. La gara sarà preceduta e seguita, ancora una volta, dall’approfondimento Paddock Live. Al commento la coppia Vanzini-Gené, con gli interventi di Roberto Chinchero e Matteo Bobbi. La stessa programmazione sarà visibile anche in chiaro su TV8. Come per le qualifiche, però, la rete del digitale terrestre manderà in onda tutti gli appuntamenti in differita. Qui i semafori della gara diventeranno verdi dalle 19:00.